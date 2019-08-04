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Harabe değirmende 40 yıldır tahıl öğüterek geçimini sağlıyor

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki İbrahim Aydemir, yaklaşık 40 yıldır yıkılma tehlikesi bulunan değirmende buğday ve mısır öğüterek geçimini sağlıyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:56
Harabe değirmende 40 yıldır tahıl öğüterek geçimini sağlıyor

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki İbrahim Aydemir, yaklaşık 40 yıldır yıkılma tehlikesi bulunan değirmende buğday ve mısır öğüterek geçimini sağlıyor. Her geçen gün gelişen teknolojinin karşısında ayakta durmaya çalışan Aydemir, değirmeninin restore edilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.


Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde yaşayan Aydemir ailesi, yaklaşık 40 yıldır değirmenlerinde buğday ve mısır öğüterek geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Yıllara meydan okuyan değirmen, her geçen gün gelişen teknoloji karşısında ayakta durmaya çalışıyor. Değirmeni işleten Aydemir ailesi, etrafı yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan ekmek kapılarının restore edilmesini istiyor.



Bölgedeki tek değirmenle tahılları öğütüyor


Değirmeni kullanan 63 yaşındaki İbrahim Aydemir, yıllarını değirmende geçirdiğini söyledi. Teknolojinin karşısında ayakta durmaya çalıştığını kaydeden Aydemir, “Uzun yıllardır geçimimi bununla yapıyorum. Çok şükür kimseye muhtaç değilim ama elimde avcumda da hiçbir şey yok. Bu meslek yok olmaya mahkum, elimden geldiği kadar direneceğim. Bana destek versinler bu yığın içinde çalışıyorum. Bölgede sadece bu kaldı. bu da kaç kere yıkıldı tekrar onardım. Hastayım, çocuklarım da çok küçük, bu ağır işi onlara öğretmeye çalışıyorum. Burası yapılırsa çok güzel verim alırız. Günde 20-50 lira arasında kazanıyoruz. Vatandaşlar eskiden olduğu gibi organik beslenmiyor, her şeyin hazır olanını seviyor. Bu kültürün yaşatılması için çağrıda bulunuyorum lütfen destek çıkın bize” dedi.



"Bu mesleğe sahip çıkılmalı"


Mehmet Bayram isimli vatandaş ise değirmenin günden güne işlevini yitirdiğini belirterek bu mesleğin yaşatılması gerektiğini söyledi. Bayram, “Amcamızın dediği gibi çok eski bir meslek yaşatılıyor. Aslında bu mesleğe sahip çıkılmalı bu aile sadece geçimini bununla sağlıyor. Maddi durumları iyi değil hem destek amaçlı hem de organik bir ekmek sofralarda bulunsun diye 2 torba mısır getirdim, sıramı bekliyorum. Yetkililerimizin unutulmaya mahkum bırakılan bu su değirmenine sahip çıkmaları gerektiğini düşüyorum. Buralar onarılıp temiz bir değirmen haline getirilebilir. Heyelanlardan dolayı burası iki defa yıkıldı sonra tekrar yapıldı. Amcamızın 4 çocuğu var, tüm geliri bu değirmenden geliyor. O da bu aileye yetmiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:56
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