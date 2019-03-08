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Hapishanedeki Suriyeli kadınlar ve çocuklar için özgürlük istendi

İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından, hapishanede yatmakta olan Suriyeli kadın ve çocukların özgürlüğü için basın açıklaması düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 17:58
Hapishanedeki Suriyeli kadınlar ve çocuklar için özgürlük istendi

İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından, hapishanede yatmakta olan Suriyeli kadın ve çocukların özgürlüğü için basın açıklaması düzenlendi.


Demokrasi Parkında yapılan basın açıklamasına İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, dernek üyeleri ve bazı STK temsilcileri ile üyeleri katıldı. Düzenlenen basın açıklamasını okuyan İHH Adıyaman eski Şube Başkanı Fadıl Akkuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede meydanlarda olduklarını vurguladı. Akkuş, “Hapislerde tutulan mazlum her kadın insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendi. Uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, uluslararası yargı mekanizmaları ve uluslararası toplumun bütün bileşenleri sivil insanların, kadın ve çocukların korunmasından sorumludur. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması temel prensiptir. Bu prensibin ve sorumlulukların yerine getirilmesi ancak insanlık vicdanının harekete geçmesiyle mümkün olabilecektir. Bu nedenle, bunca acıya, bu kadar ölüm ve zulme artık yeter diyoruz. Hemen, şimdi tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın.Hemen, şimdi kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun. Hemen, şimdi tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, bırakın ailelerine kavuşsunlar.Yeryüzünün dört bir yanındaki insanlık ailesinin her bir ferdini merhamete çağırıyoruz.Suriye Rejiminin hapishanelerindeki cesur ve onurlu kadınlara sesleniyoruz. Yeryüzünde vicdanlı bir insan kalmadı mı bize yardım edecek diyen kadınlara sesleniyoruz. Sesimizin size ulaştığını biliyoruz. Buradayız ve özgürlüğünüz için bütün gücümüzle kadın-erkek hep beraber çalışıyoruz. Pes etmeyeceğiz, sizden asla vazgeçmeyeceğiz.Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek ayaktayız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:58
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