Hapishanede roman yazan Filistinli'ye ceza

İsrail Cezaevleri Yönetimi, Filistinli tutuklu Velid Dıkka'yı çocuklar ve gençler için yeni roman yazdığı ve izinsiz hapishane dışına çıkardığı için cezalandıracak.

İsrail'de yayın yapan Kanal 2'nin haberine göre, Cezaevleri Yönetimi, Dıkka'nın romanının nüshalarını cezaevi dışına nasıl çıkardığı hakkında soruşturma açmaya ve nüshaları izinsiz çıkardığı için Dıkka'yı cezalandırmaya karar verdi. Cezaevleri Yönetimi, Dıkka'ya vereceği cezanın içeriğini açıklamadı. İsrail İçişleri Bakanı Arye Deri de Dıkka'nın doğum yeri Batı Baka'da yarın düzenlenecek yeni kitabının galasını yasakladı.

Velid Dıkka'nın kardeşi Esed Dıkka ise, nüshaların bir avukat aracılığı ile cezaevinin izni kapsamında çıkartıldığını ifade etti.

Hapisteyken üniversite öğrenimini tamamladı

Dıkka, 1984'te bir "İsrail askerini kaçırıp öldürme" suçlaması ile müebbet hapse mahkum edilmiş ve hapisteyken üniversite öğrenimini tamamlayarak siyasi bilimler dalında yüksek lisans diploması almıştı.

Filistinli yazarın son eseri "Zeytin Yağının Sırrı Hikayesi" isimli 96 sayfalık roman, İsrail tarafından hapsedilmiş babasını göremeyen bir çocuğun hapishaneye nakledilecek bir zeytin ağacının içine saklanarak babasını görme çabasını konu alıyor.