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Hapishanede çok kitap okuyan mahkum ödüllendirilecek

MARDİN (İHA) – Mardin’de cezaevinde en fazla kitap okuyan mahkumların yasal çerçevede ödüllendirilmesi için çalışma başlatıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:14
Hapishanede çok kitap okuyan mahkum ödüllendirilecek

MARDİN (İHA) – Mardin’de cezaevinde en fazla kitap okuyan mahkumların yasal çerçevede ödüllendirilmesi için çalışma başlatıldı.


Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde düzenlenen programa Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, cumhuriyet savcıları, hakimler, ÇATOM yöneticisi Dilek Sınavu, Mardin Barosu Başkanı Çelebi Aras, Cezaevi Müdürü Ercan Gündogdu ve mahkumlar katıldı. Programda cezaevinde bulunan kütüphaneye Mardin Barosu tarafından 500 kitap armağan edildi. ÇATOM tarafımdan da mahkumlara kişisel eğitim verilerek müzikli eğlence programı düzenlendi.


Programda konuşan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş,son iki aydır, ÇATOM’un desteği ile çok güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bektaş, “Hükümlü ve yükümlülerin bulunduğu ceza infaz kurumunun kendine göre kuralları var. Bunlara hep birlikte uymamız gerekiyor. Hükümlü ve tutukluların bundan sonraki hayatlarında onlara nasıl yardımcı olabiliriz bunu düşünüyoruz. Sıkıntıları kolay aşabilmeleri için ve kendilerini sosyal hayattan soyutlamamaları için ne yapılabilir bu çerçevede çalışıyoruz. Bu kapsamda sürekli faaliyetlerimiz bulunuyor. Son dönemde ÇATOM’un desteği ile güzel çalışmalar oldu. Bunlar inşallah ilerleyen süreçte de devam edecek” dedi.



Çok kitap okuyan mahkuma yasal çerçevede ödül


Mardin Barosu’nun ceza infaz kurumundaki kütüphaneyi güçlendirdiğini kaydeden Bektaş, “Bize 500 kitap hediye ettiler. Ama kitaplar raflarda kalsın diye hediye edilmedi. Burada zaten zamanımız bol. Hepimizin yapacak başka bir işte yok. Bol bol kitap okuyacağız. Hatta cezaevi müdürümüzle konuşayım, sizlere yasal çerçevede verilen hak ve ödüller kapsamında iyi halde olma gibi buna belli sayıda kitap okuyan hükümlülere ödül verilebilir. Kütüphanede raflarda durmasın o kitaplar. Takip edeceğim kim daha çok kitap okursa yasal çerçevede verilen ödüllere ekleyebiliriz.Kitap okuyan etkinliğe daha aktif katılan mahkumlara yasal çerçevede ödül vereceğiz. Ben bu katkısından dolayı Baro Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine, ÇATOM temsilcilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Mardin Baro Başkanı Çelebi Aras ise, Mardin Ceza İnfaz Kurumu’na 500 kitap bağışladıklarını hükümlülerin sosyal alanda kendilerini geliştirerek topluma kazandırılması için Mardin Barosu olarak destek vereceklerini kaydetti.


Konuşmaların ardından Mardin Baro Başkanı Çelebi Aras’a Başsavcı Ahmet Bektaş tarafından plaket verildi. ÇATOM Yöneticileri Başsavcı Bektaş’a desteklerinden dolayı çiçek verdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:14
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