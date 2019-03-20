Hapis cezazı bulunan 1 kişi tutuklandı Niğde’de FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen E.

Niğde’de FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen E. U. gözaltına alındı. Niğde İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. U. TEM ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından E. U. tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne gönderildi.

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