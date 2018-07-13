Hapis cezası alan eski başbakan Navaz Şerif Pakistan'a dönüyor

Pakistan'da, yolsuzluk suçlarından yargılanarak 10 yıl hapis cezası alan eski başbakan Şerif, yaşadığı Londra'dan Pakistan'ın Lahor kentine gitmek üzere kızı Meryem ile birlikte yola çıktı.

Şerif Londra'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada "Gözlerimin önünde cezaevi parmaklıklarını görüyor olsam da Pakistan'a gidiyorum" dedi.

Pakistanlı yetkililer Şerif ve kızının ülkeye iner inmez tutuklanıp cezaevine gönderileceğini açıkladı.

Şerif'i karşılamak üzere binlerce destekçisinin Lahor'daki havaalanına doğru gittiği belirtiliyor.

Çıkabilecek olaylara karşı kentte 10 bin polis görevlendirildi. Yetkililer bazı yolların konteynerlerle kapatarak şehre giriş çıkışları engellemeyi planlıyor.

Pakistan basınına göre Şerif'in Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) partisinden de 100'ün üzerinde görevli ve üye gözaltına alındı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi Şerif'in 25 Temmuz'daki genel seçimlere katılmasını da yasakladı.

Son 30 yıldır Pakistan'ın siyasi tablosunda bulunan 67 yaşındaki Şerif halen ülkenin en popüler siyasilerinden biri.

Hakkındaki suçlamaları "Siyasi maksatlı" diyerek reddeden Şerif, uçağa binmeden önce yaptığı açıklamada "Eskiden devlet içinde bir devlet olduğunu söylerdik, şimdi ise devletin üzerinde bir devlet daha var" dedi.

Şerif, kanser olan eşinin tedavisi nedeniyle bir süredir İngiltere'de yaşıyordu. Eşinin Londra'da hastanedeki tedavisi sürüyor.

Navaz Şerif'e yönelik suçlamalar Londra'nın Park Lane semtindeki Avenfield House'dan satın aldığı dört lüks daireyle ilgiliydi.

Aynı davada yargılanan eski başbakanın kızı Maryam Şerif'e de 7 yıl hapis cezası verildi. Şerif'in damadı Safdar Awan da bir yıl ceza aldı.

Şerif Londra'da kanser tedavisi gören eşi ile birlikte olduğu için kararın ertelenmesini talep etmişti.

Kaynak: BBC Türkçe