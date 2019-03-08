Hapimag Sea Garden Resort Bodrum 25’inci yaşını kutladı

Kapasite açısından Ege Bölgesi’nin en büyük turizm tesislerinden Hapimag Sea Garden Resort Bodrum 25’inci yaşını üyeleri ve çalışanlarının katılımı ile düzenlenen etkinlikle kutladı.

Bodrum Gökova Körfezi’nde yer alan ve kapasite olarak Ege Bölgesi’nin en büyük turizm tesislerinden Hapimag Sea Garden Resort Bodrum 25’inci yaşını kutladığı kokteylde üyeleri ve çalışanları ile bir araya geldi. Kutlama birbirinden renkli anlara sahne oldu.

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol bu özel davete ilişkin "25’inci yılımızı kutladığımız bugünlerde tüm konuklarımıza bize olan bağlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. 25 yıldır sizlere hizmet veriyor olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 4 Mart 1994’te hizmete başlayan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum 25’inci yılda birçok misafir ağırladı. 25 yılda emeği geçen çok sayıda çalışanı oldu. Hep birlikte çok güzel anlara ve anılara imza attık. Misafirlerimizle süren çeyrek asırlık bu birlikteliğimizin daha uzun yıllar süreceğine inanıyorum. Emek veren gönülden çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım. Umarım sağlık ve mutlulukla güzel yılları ve sezonları bir aile olarak hep birlikte geçirelim" dedi.