Hanyalı Mehmed Şefik Efendi'nin vefatı

Adı Mehmed Şefîk’dir. Manzumelerinde Şefîk mahlasını kullanmıştır. Girit adasının Hanya sancağında doğmuştur. 19. yüzyılda yaşamış mevlevi şairlerdendir. Kaynaklarda Giritli şairlerden biri olarak zikredilir. Hanyalı İbrahim Efendi’nin oğludur. Hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız Mehmed Şefik Efendi, ömrünü Hanya’da geçirmiş ve 12 Eylül 1871 tarihinde Hanya’da vefat etmiştir.





Şefik Efendi vefat ettiğinde cebinden çıkan manzumesindeki tarih beyti de (Cân fedâ kıldı Şefîk buldı bekâ-yı aşkı) ölüm yılı olan 1871’i işaret etmektedir.







Mehmed Şefik Efendi hakkında malumat veren kaynaklar oldukça sınırlıdır. Dîvânçe’sinin mukaddimesinde yer alan bazı bilgiler daha sonra Girit’te çıkan İntibâh Gazetesinde de yer almış ve divançesinde yer almayan şiirlerinden örnekler yayınlanmıştır. Şefik Efendi, manzumelerinden de anlaşılacağı üzere Mevleviliğe intisab etmiştir. Mevleviliğin son yüzyılında Hanya Mevlevihanesi’nin açılmasına öncülük eden muhiblerden biridir.

Şefik Efendi’nin Dîvânçesindeki ‘tercüme-i hâl’den edinilen bilgilere göre Şefik Efendi, gayet cömert ve gönül ehli bir kimseydi. İnsanlara şefkât, ehlullaha hürmet gösterirdi. Nüktedan ve letaifhan olmakla birlikte muhabbeti severdi. Bulunduğu meclise neşe veren kimselerdendi. Mutasavvıf şairlerin eserlerini mütalaa etmeyi sevdiği için vaktinin çoğunu inzivaya çekilerek ve onların eserlerini tetkik ederek geçirirdi.





Özellikle Mesnevî-i Şerif ve mevlevi şairlerin manzumelerini okurdu. İlm-i irfânı kâmil bir kimseydi. Girit adası İstanbul-Hicaz arasında önemli bir durak yeri olduğundan dolayı Hanya’da pek çok gönül ehli ile tanışmıştır. Gelen yolcuları misafir eder, onlara ikramda bulunurdu.