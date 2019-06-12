İslamofobi bitmiyor! Hans yine camiye saldırdı

Almanya’daki İslam ve Müslüman düşmanlığı dur durak bilmiyor... Hafta sonu iki camiye saldırıp Kur’an-ı Kerim’leri parçalayan ırkçı din düşmanları, önceki gece de boş durmadı... Ülkenin Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Kamen kentinde bir caminin duvarına ırkçı sloganlar yazıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Kamen Eyüp Sultan Camii’nin duvarına “Defolun” ve ırkçı sloganlar yazıldı. Böylece Almanya’da son iki günde üç cami, saldırıların hedefi oldu. Daha önce de Almanya’nın Hessen eyaletindeki DİTİB Kassel Merkez Camii’ne taşlı saldırı yapılmış, Bremen Camii’nde ise Kur’an-ı Kerim parçalanmıştı.

DİTİB Kamen Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı Mustafa Köse, caminin duvarına sabaha karşı aşırı sağcı bir grup tarafından ırkçı ifade ve sloganlar yazıldığını belirterek, “Cemaatte ve din görevlilerimizde korku ve endişe var, bundan sonra kapıyı kilitleyerek namaz kılmamız gerektiğini düşünüyorlar” dedi.