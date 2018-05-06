Hans Hasan oluyor!

Muazzez İslâm Dini hakkında Batı kaynaklı iftira ve karalama kampanyaları ters tepiyor. Avrupa’nın en büyük ülkesi olan 82 milyonluk Almanya’da Müslümanlık, en popüler inançlar arasında yer alıyor. Ülkedeki Müslüman nüfus her yıl kademeli bir şekilde artarken, 30 yıl sonra alnı secdelilerin sayısının 20 milyona yaklaşması öngörülüyor.

20 BİNDEN 5 MİLYONA

İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından gerçekleştirilen “Almanya’da Müslümanlar” adlı araştırma raporu, Batılı devletlerin hamiliğini yapan Almanya’da yükselen İslâm güneşinin etkilerini net bir şekilde yansıtıyor. Raporda yer alan veriler, ülkede Müslümanların sayısının son 50 yılda 20 binden 5 milyona yükseldiğini gösterdi. Almanya’daki Müslümanların sayısı 1950 yılında 20 bin 513 iken 1960’da 21 bin 844’e, 1970’te 1 milyon 172 bine yükseldi. ‘İthal emek gücü’ politikası izleyen Almanya’da Müslümanların oranı 2010’da 4 milyon 283 bine tırmandı. 2016 senesine gelindiğinde bu rakam 4,9 milyona yükseldi.

30 YIL SONRA 20 MİLYONA YAKLAŞACAK

Raporda yer alan 2050 yılına ilişkin öngörü ise şöyle: “2050 yılına kadar Almanya’daki Müslüman sayısının ülke dışarıdan göç almaya devam etmezse 6 milyonu bulacağı, orta ölçekte bir göç hareketine maruz kalırsa 8,5 milyona yükseleceği, geniş hacimli bir göç hareketi karşısında da 17,5 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.”

EN BÜYÜK İKİNCİ DİN GRUBU

Nüfusu 82 milyon olan Almanya’da Müslümanlar, Hristiyanlık’tan sonra ikinci en büyük din grubunu oluşturuyor. Yüzde 30,2’si katolik, yüzde 29,2’si Protestan Hristiyan olan Almanya nüfusunun yüzde 4,9’u Müslüman. Almanya nüfusunun 1,6’sı Ortodoks Hristiyan iken yüzde 0,2’si Yahudi ve yüzde 0,9’u diğer dinî inançlara mensuplar.

NAZİ KAFASI RAHAT DURMUYOR

Rapora göre Müslümanlar, Almanya’nın yerlisi ve vatandaşı haline gelmiş olsalar bile ülkedeki Nazi kafasının ırkçı uygulamalarına maruz kalıyor. Müslümanlar; yabancılaşma, ön yargı, kültürel dejenerasyon, ırkçılık ve İslamofobi gibi birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Raporda konuya ilişkin şu tespitlerde bulunuluyor: “Müslümanlara yönelik fiziksel ve psikolojik şiddete uğrama oranlarında ciddi artışların görüldüğü Almanya’da, camilere ve Müslüman mezarlıklarına saldırılar düzenlenmektedir. Müslümanlar, eğitimden iş hayatına kadar sosyal alanın her aşamasında giderek artan oranlarda ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Kamu kurumlarında Müslümanlara karşı yapılan saygısızlıklar da Almanya’da İslamofobinin endişe verici bir yöne gittiğinin göstergesidir.”

MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERE ENGEL

Ülkedeki ikinci büyük din olan İslam dinine mensup öğrencilerin kendi dinlerini öğrenebilmelerinin önünde bazı engeller mevcut. Bu engellerden ilki, İslam dinini Alman devletine karşı temsil edecek tanınmış bir yapının olmayışı. İkincisi ise, ders olarak okutulacak İslami müfredatın bazı hükümlerinin Alman anayasasına aykırı olduğu düşüncesi. Dinî cemaatlerin kontrolü altında din derslerinin verilebildiği Almanya’da İslam dinine yıllardır cemaat statüsü verilmiyor. Buna bağlı olarak Almanya’da okuldan erken ayrılma oranı yüzde 10,2’dir. Yerli çocuklarda bu oran yüzde 8,2 iken göçmenlerde yaklaşık üç katı artarak yüzde 23,2’ye çıkıyor.





FARUK ARSLAN

