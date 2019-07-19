0553 313 94 23

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Bursa’nn Orhangazi ilçesinde hanımlar, Diş Hekimi Asiye Şen, Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Gönültaş tarafından verilen seminerde sağlıklı beslenme ve cilt bakımı hakkında bilgiler aldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:50
Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Bursa’nn Orhangazi ilçesinde hanımlar, Diş Hekimi Asiye Şen, Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Gönültaş tarafından verilen seminerde sağlıklı beslenme ve cilt bakımı hakkında bilgiler aldı.


Seminer Orhangazi Hanımlar Lokali’nde düzenlendi. Seminerde Diş Hekimi Asiye Şen ağız ve diş bakımı, korunması, tıbbi diş hastalıkları uygulamaları, çocuklarda diş tedavileri hakkında bilgi verdi. Doğru ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Gönültaş, sağlıklı kilo kontrolü hakkında tavsiyelerde bulundu. Estetisyen Fulden Uras ise cilt bakımı hakkında bilgiler verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Su ürünleri ihracatında yeni hedef 2 milyar dolar
    1. Su ürünleri ihracatında yeni hedef 2..
    2. Karesi Belediye Spor’da mezuniyet..
    3. Yaşlı teyzenin şoföre engelli rampası..
    4. Van'da 17 düzensiz göçmenin öldüğü kaza
    5. İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
    6. Oyuncu Ali Erkazan'ın "hakaret"..
    7. Cezaevinden firar edip sahte kimlikle..
    8. Serbest piyasada altın fiyatları
    9. Denizli’de trans operasyonu: 12 gözaltı
    10. Ünye El Emeği Çarşısı hizmete sunuluyor
    11. Daire başkanı klavyede dünya şampiyonu..
    12. Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye..
    13. Diş kliniğini hastaların ayağına..
    14. Suriyelilerin bayram yolculuğu başlıyor
    15. 5. Üniversite Tercih Fuarı,..
    16. Fas’ta İskandinav turistleri öldüren 3..
    17. 'Hedefim en iyi sezonumu geçirmek'
    18. Batman’da STK temsilcilerinden ‘uçuş..
    19. 11. Kalkınma Planı’nda tarım öncelikli..
    20. AKMEK’in el sanatları kursları yazın..
    21. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan..
    22. Antalya polisinden 15 Temmuz..
    23. BOTAŞ Gelişim, TKBL'de mücadele edecek
    24. Hisarcık’ta 4 branşta Yaz Spor Okulu..
    25. Milli Eğitim Müdürü Demir, Belediye..
    26. İstanbul merkezli 17 ilde "ByLock"..
    27. Düzce’de selin oluşturduğu hasarın..
    28. FETÖ’den tutuklu vali yardımcısının..
    29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme..
    30. Kaleseramik'in Çeşme'de yenilediği..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?