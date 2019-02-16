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Hanımlar Lokali ve Sosyal Tesisi 8 Mart’ta açılıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çevre düzenlemeleri devam eden Hanımlar Lokali ve Sosyal Tesisi 8 Mart’ta açılacak.

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:01
Hanımlar Lokali ve Sosyal Tesisi 8 Mart’ta açılıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çevre düzenlemeleri devam eden Hanımlar Lokali ve Sosyal Tesisi 8 Mart’ta açılacak.


Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın 2014 yılında söz verdiği alanın çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından 8 Mart’ta hizmete gireceğini belirtti. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçın, “2014 yılında hemşehrilerimize sözümüz olan Hanımlar Lokali Ve Sosyal Tesisimizin çevre düzenlemesine devam ediyoruz. İlçemizin her noktasında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde tesisimizi kullanıma açıyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Allah’a şükür alnımızın akıyla 10 yıllık dönemimizde söz verdiklerimizin fazlasını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:01
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