Hanımlar Lokali ve Sosyal Tesisi 8 Mart’ta açılıyor Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çevre düzenlemeleri devam eden Hanımlar Lokali ve Sosyal Tesisi 8 Mart’ta açılacak.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çevre düzenlemeleri devam eden Hanımlar Lokali ve Sosyal Tesisi 8 Mart’ta açılacak.

Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın 2014 yılında söz verdiği alanın çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından 8 Mart’ta hizmete gireceğini belirtti. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçın, “2014 yılında hemşehrilerimize sözümüz olan Hanımlar Lokali Ve Sosyal Tesisimizin çevre düzenlemesine devam ediyoruz. İlçemizin her noktasında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde tesisimizi kullanıma açıyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Allah’a şükür alnımızın akıyla 10 yıllık dönemimizde söz verdiklerimizin fazlasını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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