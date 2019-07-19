Hanımlar Lokali üyeleri maharetlerini sergiledi Ankara Büyükşehir Belediyesi Elvankent Hanımlar Lokali üyeleri, yıl sonu sergisinde maharetlerini sergiledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elvankent Hanımlar Lokali üyeleri, yıl sonu sergisinde maharetlerini sergiledi.

Hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri Başkentlilerin beğenisine sunan Elvankent Hanımlar Lokali üyeleri,

katıldıkları kurslar sonrası maharetlerini yıl sonu sergisiyle taçlandırdı. Lokal üyelerinin 6 ay boyunca üç ayrı branşta aldıkları eğitimle ürettikleri ürünler Başkentlilerden de tam not aldı. Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan el sanatları yıl sonu sergisinde ahşap boyama, amigurumi (örgü bebek) ve ham kutu süsleme sanatı kurslarına katılan 120 kursiyerin eserleri büyük beğeni topladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.