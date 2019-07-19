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Hanımlar Lokali üyeleri maharetlerini sergiledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elvankent Hanımlar Lokali üyeleri, yıl sonu sergisinde maharetlerini sergiledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:22
Hanımlar Lokali üyeleri maharetlerini sergiledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elvankent Hanımlar Lokali üyeleri, yıl sonu sergisinde maharetlerini sergiledi.


Hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri Başkentlilerin beğenisine sunan Elvankent Hanımlar Lokali üyeleri,


katıldıkları kurslar sonrası maharetlerini yıl sonu sergisiyle taçlandırdı. Lokal üyelerinin 6 ay boyunca üç ayrı branşta aldıkları eğitimle ürettikleri ürünler Başkentlilerden de tam not aldı. Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan el sanatları yıl sonu sergisinde ahşap boyama, amigurumi (örgü bebek) ve ham kutu süsleme sanatı kurslarına katılan 120 kursiyerin eserleri büyük beğeni topladı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:22
  1. sergi
  2. sanat

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