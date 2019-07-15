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Hanımeli Sokak doludizgin

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak, sergilenen birbirinden farklı ve özel ürünler ile kente renk katmaya devam ediyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:06
Hanımeli Sokak doludizgin

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak, sergilenen birbirinden farklı ve özel ürünler ile kente renk katmaya devam ediyor. Haftanın 7 günü vatandaşları ağırlayan sokak, yoğun ilgi görüyor.


Tepebaşı Belediyesi’nin, kadınların el emeklerini değerlendirmelerine imkan sağlamak üzere açtığı Hanımeli Sokak, el işi ürünleri ve ekolojik gıdaları haftanın 7 günü vatandaşlar ile buluşturuyor. Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak’ta haftanın her günü farklı bir konsept Eskişehirlilerin beğenisine sunuluyor. Pazartesi - Bireysel (El Sanatları), Salı - Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri (El Ürünleri Sergisi), Çarşamba - MAYA Derneği (El Ürünleri Sergisi), Perşembe - Esked-Der (El Ürünleri Sergisi), Cuma - Esked-Der (El Ürünleri Sergisi) ve yöresel ürünler, Cumartesi - Bireyseller Sanatçılar (Sanat Atölyeleri, Ressamlar ve Antika Ürünler) ve Pazar - Ekolojik Pazar stantları ve örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar üreticisi bireysel katılımcılar Hanımeli Sokak’ta Eskişehirlileri bekliyor. Hanımeli Sokak’ta satış yapan kadınlar da stantlardan alışveriş yapan vatandaşlar da hizmetten memnun olduklarını belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkür ediyor.


Eskişehirlilerin yanı sıra kentimize misafir olarak gelen vatandaşların da sıklıkla ziyaret ettiği mekanlardan biri haline gelen Hanımeli Sokak, İsmet İnönü Caddesi’nde, Pazar günleri 10.00-22.00, diğer günler ise 10.00- 19.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:06
  1. sergi
  2. sanat

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