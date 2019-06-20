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Hanımeli Osmanlı Sokağı esnaf tedirgin

Bilecik Belediyesi’ne ait olan Hanımeli Osmanlı Sokağındaki iş yerlerinin kiracıları, bulundukları yerlerin daha önce komisyonca ihalesiz 3 yıllığına kiraladığı gerekçesi ile tahliye edilebileceğinin tedirginliği yaşıyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:31
Hanımeli Osmanlı Sokağı esnaf tedirgin

Bilecik Belediyesi’ne ait olan Hanımeli Osmanlı Sokağındaki iş yerlerinin kiracıları, bulundukları yerlerin daha önce komisyonca ihalesiz 3 yıllığına kiraladığı gerekçesi ile tahliye edilebileceğinin tedirginliği yaşıyor.


Bilecik Belediyesi Haziran Meclis toplantısında konunun gündeme geldiğini anlatan kiracılar, kullanımı belediye ait olan ve tahsisi iptal edilen işyerleri ile mülkiyeti belediyeye ait diğer işyerlerinin 10 yıla kadar kiraya verilmesi ve şartlarının belirlenmesi konularında Belediye Encümenine yetki verildiğini hatırlattılar. Belediye dükkânlarını ihale ile değil kurulan komisyonu ile kiralayan Hanımeli Osmanlı Sokağındaki kiracılar "Ne zaman tahliye edileceğiz" korkusuyla beklemeye başladılar.



"Bir süre önce yerel basında çıkan dükkânların boşaltıldığında dair haberler asılsızdır"


Konu hakkında bir açıklama yapan Hanımeli Osmanlı Sokağındaki bir dükkânda kiracı olarak bulunan Zehra Öcek; bu dükkânları hazırladıkları proje kapsamında komisyona girerek kiraladıklarını belirterek, "Belediyenin tasarrufu ile dükkânlarda yalnızca ‘yöresel ve el emeği’ ürünlerinin satılması kararından dolayı ihale usulü ile değil bizler komisyona girerek, 3 yıllık sözleşme ile dükkanları kiraladık. Bu anlamda usulsüzlük olmadığı gibi insan kayırma da asla söz konusu olmamıştır. Bir süre önce yerel basında çıkan dükkânların boşaltıldığında dair haberler asılsızdır. Belediyenin bu konuda bizlere bir beyanı olmamıştır. Ayrıca dikkatlerin kuş kafesine benzetildiği ifadesi de dükkânları değersizleştirdiği için yanlış bir ifadedir. Zira şehir dışından gelen birçok ziyaretçi, Osmanlı mimarisine benzetilen görseli çok beğenmekte, fotoğraf çekmektedir" dedi.


O gün yapılan Meclis toplantısında bu gündem maddesi görüşülürken Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Bizim derdimiz hukuksal olmayan bir işi düzeltmek, kira almak değil" ifadelerine yer vermişti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:31
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