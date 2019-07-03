Hanımca Derneği'nden LGBTİ'li sapkınlara sert tepki

Taha Emre Özdemir Ankara

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Hanımca Derneği Genel Başkanı Meyra Arslan, LGBTİ'li sapkınların toplumdaki var olma çabalarına ilişkin değerlendirmesinde, "Söz konusu yürüyüşler dışarıdan müdahalelerle oluşmaktadır. Biz de Hanımca Derneği olarak bu tür oluşumları asla tasvip etmiyoruz." dedi.

LGBTİ'li sapkınların toplumu dejenere ettiklerini belirten Arslan, şunları söyledi:

"Bu topluluk aile yapısına dinamit koyuyor. Bunlar zaman zaman karşımıza çıkacaktır. Bu tür sapkınlıklara karşı eğitimin ailede verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Toplumumuzda yaygın bir görüş var. Çocuk belli bir yaştan sonra dışarı atılarak öteleniyor. Ötelenen çocuklar da bu tarz topluluklarda özentilikler ediniyor."

Avrupa Birliği ile birlikte CHP ve HDP'liler tarafından da sapkınlara destek verildiğini hatırlatan Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"CHP ve HDP'nin de hayata bakış açısı böyle. Özgürlük adı altındaki rezilliklere destek veriyorlar. Toplum olarak hepimizin bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor."