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Erzurum'da sapkın fuhuş çetesine operasyon!

Erzurum'da sosyal medya üzerinden verdikleri ilanla fuhuş yaptıran sapkın çetenin 'Hanımağa' lakaplı elebaşı Elvin A. (45) ile 13 adamı hakkında 2 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 13:12
Erzurum'da sapkın fuhuş çetesine operasyon!

Fuhuş çetesi elebaşı Elvin A. ve adamlarının, çok sayıda yerli ve yabancı uyruklu kadınları Erzurum'a getirdiği, Facebook, Twitter ve Swarm üzerinden verdikleri ilanlar ile ‘fuhuş’ yaptırdıkları tespit edildi.

Yapılan takiplerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda Elvin A. ve Muhammed Ş.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Elvin A. ve Muhammed Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i kadın 12 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dava açıldı

Soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamaede müşterilerin de aralarında 14 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek, örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçlarından 2'şer yıldan 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, şüphelilerin kiraladıkları ikametler ve günübirlik evlerde fuhuş yaptıkları, yakalanmamak için sık sık adres ve telefon numarası değiştirdikleri anlatılarak, çete lideri Elvin A.'nın yönlendirmesiyle Muhammed Ş. ile A.A., Y.K. ve A.S.S.'nin fuhuş için müşteri temin ettiği, 'Hanımağa'nın da fuhuştan kazanılan parayı paylaştırdığı belirtildi

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 13:12
  1. Erzurum
  2. çete
  3. operasyon

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