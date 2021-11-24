Hanım göbeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay hanım göbeği tarifi
İşte Hanım Göbeği tarifi...
Hanım göbeği tatlı tarifi için malzemeler
25-30 adet için;
1 yumurta
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
1,5 su bardağı un
1 vanilya
1 kabartma tozu
25-30 adet fındık
Şerbeti için;
3 su bardağı şeker
2,5 su bardağı su
Yapılışı
Malzemeleri karıştırıp kulak memesi kıvamında hamur yoğuralım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeleri yuvarlayıp yağlanmış tepsiye dizelim. Her bezenin ortasına fındık batıralım. 200 C fırında iyice kızarana kadar pişirelim. Biraz kabarınca fındıklar da yükseliyor, pişerken elinizle hafif dibe doğru bastırırsanız fındıklar tatlının içinde kalıyor. Tencerede şerbeti hazırlayıp soğutuyoruz. Şerbeti soğuk , pişirdiğimiz bezeler sıcakken şerbeti döküyoruz. Afiyet olsun…