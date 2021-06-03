Hanife Öztürk Akkartal kimdir? Kültür Üniversitesi Rektörü Hanife Öztürk Akkartal nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal atandı.

Hanife Öztürk Akkartal kimdir?

Hanife Öztürk Akkartal, 05.12.1964 tarihinde Biga/Çanakkale’de doğdu. 1970-1978 yıllarında ilk ve ortaokulu Çan/Çanakkale’de okudu. 1981 yılında Biga Ticaret Lisesi’nden birincilikle mezun oldu.

1981-1985 arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu ve birincilikle mezun oldu. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı.

1985-1987 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. “Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali” başlıklı yüksek lisans tezim, kitap olarak basıldı.

1987 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde doktoraya başladı. 1989-1991 yıllarında DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) burslusu olarak Almanya’da bulundu.

“Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Damping ve Antidamping Önlemler” başlıklı doktora tezini 1994 yılında tamamladı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı.

1999 yılında DAAD burslusu olarak Max-Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht (eski adı Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht) bilimsel çalışmalar yaptı. 2004 yılında “Tanınmış Markanın Korunması” başlıklı doçentlik tezini verdi ve doçentlik sınavını kazandı. Aynı yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na doçent olarak atandı.

2005-2006 yıllarında, Alexander von Humboldt burslusu olarak Almanya’da bulundu.

2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden emekli oldum ve aynı yıl İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda göreve başladım. 2009 ve 2010 yıllarında Bochum Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Karşılaştırmalı Olarak Alman ve Türk Ticaret Hukuku” dersini verdi.

2010-2011 yıllarında, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Kıymetli Evrak Hukuku” derslerini verdi.

2007-2011 yıllarında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. Halihazırda İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyesi olarak görev yapmaktayı.

2012-2015 yıllarında, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Bochum Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği çerçevesinde yürütülen “Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda görev aldı ve Türkçe ve Almanca olarak hazırlanan tezlerde, yüksek lisans tez danışmanlığı yaptı.

Bahçeşehir Üniversitesinde Yüksek Lisans dersleri vermekte. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans düzeyinde şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, banka hukuku, rekabet hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, haksız rekabet hukuku, ticari işletme hukuku derslerini verdi. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde, “Anonim Şirketler Hukuku”, “Pay Sahipleri Sözleşmesi”, “Anonim Şirkette Hisse Devri” derslerini vermekte.

Banka, şirketler, sermaye piyasası, kıymetli evrak, fikri ve sınai mülkiyet hukuku ile rekabet hukuku alanında hazırlanan çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Yurt dışı ve yurt içi dergi ve kitaplarda çok sayıda makalem yayımlanmıştır. Banka devirleri de dahil olmak üzere, özellikle halka açık ve kapalı şirketlerde birleşme, bölünme, hisse devri alanında faaliyet gösteren hukuk bürolarına, bu işlemlerinde hukuki danışmanlık yapmakta.