Hani'de terörle mücadelede başarı gösteren güvenlik güçlerine "başarı belgesi"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerin bulunduğu aracı takip ettikleri sırada düzenlenen, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit edildiği saldırı ve sonrasında gerçekleştirilen operasyonlarda başarı gösteren emniyet ve jandarma personeline başarı belgesi verildi.

Hani'nin Kalaba köyü mevkisinde 17 Aralık'ta İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekiplerin, PKK'lı teröristlerin bulunduğu bir aracı takip ettikleri sırada çıkan çatışmada araçta bulunan 3 polis memurundan Nazım Tuncer'in şehit düştüğü, bir polis memurunun yaralandığı saldırı ve sonrasında gerçekleştirilen, biri Terör Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan iki teröristin cesedi bulunan operasyonlarda görev alan emniyet ve jandarma personelinin ödüllendirilmesi için tören yapıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit polis Tuncer için hazırlanan sinevizyon gösteriminin ardından tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, ülkenin sahip olduğu yerli ve milli teknolojiyle uzayda, havada, karada, denizde ve her yerde devlet ve millet düşmanlarının peşinde olduklarını söyledi.

"Bu doğrultuda varlığa kasteden ve ihanet içerisinde olan herkes bilmeli ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele bu iman ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullanan Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"17 Aralık günü de Hani'de bu inancın ve bu duruşun temsilcisi kahraman evlatlarımız devlet ve millet düşmanlarını dimdik imanlarıyla karşıladılar. Çarpışmada son mermilerine kadar hainlere gereken dersi ve kararlılığı sergilediler. O çarpışmada Nazım, görev süresi bitmesine rağmen bu bölge, devlet ve millet hizmetinde bir yıl daha görevini uzatarak kahramanlık göstermiştir. Rabb'im şehadetini kabul eylesin, makamını cennet eylesin."

Olayın ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bütün kurumların hukuk içerisinde, dökülen şehit ve masum kanının yerde bırakılmaması için çalıştığını belirten Güzeloğlu, kentte devlet, millet beraberliğiyle, insanüstü bir çabayla ilk 6 saatte teröristlerin olay yerinden uzaklaşmasına destek olan bütün failler ve kullandıkları araçların bulunduğunu, hareket kabiliyetlerinin yok edildiğini aktardı.

Güzeloğlu, devletin her alanda, her noktada güçlü, muktedir ve etkin bir iradenin adı olduğunu vurgulayarak, hiçbir teröristin saklanmasının ve devletin karşısında tutunmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

- İki teröristin cesedinin bulunduğu bilgisi ilk şehit eşi ile paylaşıldı

Saldırının ardından 6 operasyonun gerçekleştirildiğine işaret eden Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Bu iradenin kahramanları olan polisimizi, jandarmamızı, bunların gerisinde istihbarat ve bize yardım eden, alanda haini göstererek devletin düşmanını bize bildiren bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kararlılık, devlet, millet buluşması budur. Bu birliğimiz sürdüğü müddetçe hiçbir hainin emeline ulaşması ve bir sonuç elde etmesi mümkün olmayacaktır."

Güzeloğlu, teröristlerin cesetlerinin bulunduğu haberini ilk olarak şehit polis memurunun eşiyle paylaştığını anlatarak, "Onun iki değerli evladı da ailesi de tüm şehitlerimizin ailesi gibi en büyük ve en değerli emanettir. Ben bugün bir kez daha bu ortamda başta Nazım olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Törende daha sonra Vali Güzeloğlu tarafından aralarında komutanların da bulunduğu 33 jandarma personeli ile iki polis memuruna başarı belgesi takdim edildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet ve jandarma personeli katıldı.