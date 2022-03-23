Hani ‘tartışmasız mega stardı?’ Tarkan yandaşın anketinde bile çakıldı
Son dönemde Millet İttifakı lehine anketler yayınlayan Metropol Araştırma, şimdi de CHP yandaşı sözde sanatçıları şişirmeye çalışırken baltayı taşa vurdu. Dünyaya ‘Mega Star’ diye pohpohlanan Tarkan, yaptığı yardımlarla zaman zaman mütedeyyin kesimlerin alkışını alan Haluk Levent’in arkasında kaldı. Tarkan, yandaşın anketinde bile ilk sıraya yerleşemeden çakıldı.
Kamuoyunda ‘Etekli kokainman’ olarak tanınan Tarkan, yandaş araştırma şirketinin yaptığı anketinde çakıldı.
MetroPoll Araştırma Mart ayında gerçekleştirdiği "Sanatçıların Popülarite Reytingleri" anketini açıkladı.
Popülerlik derecesine göre Haluk Levent yüzde 78.9 oy oranıyla ilk sırada yer alırken Tarkan yüzde 60.7 ile ikinci Sezen Aksu ise yüzde 58.2 oranla üçüncü sırada yer aldı.
Cem Yılmaz yüzde 56.3 ile 4'üncü sırada, Şahan Gökbakar ise yüzde 50.6 ile 5'inci sırada yer aldı.