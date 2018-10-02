Rauf Tamer: Hani muhtarlıklar kapatılacaktı? Bizi kim kandırdı?

yeniakit.com.tr Posta yazarı Rauf Tamer, muhalefetin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” hakkında attığı iftiraları eleştirdi. Tamer, referandum öncesi ve sonrasında, “Muhtarlıklar kaldırılacak, Lokantalar kapatılacak” gibi saçma yalanlarla “Hayır” propogandası yapanlar için, “Kim ne yalan söylerse yanına kâr kalıyor.” ifadesini kullandı.

Rauf Tamer, bugünkü köşesinde, “Atış Serbest” başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte Tamer’in yazısı:

Bekledik ki:

- Muhtarlıklar kaldırılacak.

- Lokantalar kapatılacak.

- Moda evleri, bar ve kafeteryalar yasaklanacak.

E hani?

- Bizi kim kandırdı anlamadım.

İktidar mı, muhalefet mi?

Yahu bunları ben mi uydurdum?

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İçki yasağı gelmiş, sizin haberiniz yok.

Lâkin bu meyhaneler niye böyle tıklım tıklım?

Hani uçakta bile içki servisi kalkacaktı?

- Kim dedi?

İktidar mı kandırdı bizi, muhalefet mi?

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Kim ne yalan söylerse yanına kâr kalıyor.

- IMF’nin kapısını çalacakmışız, öyle mi?

Kim dedi?

O dedi, bu dedi, hayır, kimse demedi. Ben uydurdum.

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Önemi yok. Bunlar zararsız yalanlardır.

Biz 27 Mayıs’a bile kıyma makinesi yalanlarıyla geldik. Biz, Yenikapı’dan Yassıada’ya tünel bile açmaya kalktık. Ne oldu?

Dünyanın sonu mu geldi? Yalancılar ve uzantıları hâlâ saygı görüyor.

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İran’a benzeyeceğiz. Cezayir’e benzeyeceğiz. Malezya daha güzel. Yahu, iktidarın böyle bir vaadi mi var?

Yoksa, iktidar adına kim konuşuyor böyle?

Yeter ama...

Halkı ümitlendirmeyin bâri.

Dünkü meclis

Devlet Başkanı salona girince, ayağa kalkmayanlara bravo.

Ne şahsiyetli insanlar.

Oyları artmıştır herhalde. Halkın büyük takdirini kazanmışlardır.

Belki de dünya onlara hayran kalmıştır.

Bu kadarını Avrupa Parlmentosu üyeleri bile beceremezdi.

Sosyal demokrat dediğin budur işte.

En sosyal olanları da bizdedir.