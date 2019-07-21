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Hani Kaymakamlığı talimatı ile taziyelerde yemek dağıtılmayacak

Diyarbakır’ın Hani Kaymakamlığı tarafından ilçede cenaze sahiplerinin taziye evlerinde yemek vermemesi kararlaştırıldı.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:30
Hani Kaymakamlığı talimatı ile taziyelerde yemek dağıtılmayacak

Diyarbakır’ın Hani Kaymakamlığı tarafından ilçede cenaze sahiplerinin taziye evlerinde yemek vermemesi kararlaştırıldı.


Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk, taziye evlerinde yemek dağıtılmasının kaldırılması ibsı harekete geçti. Alınan kararla taziye sahiplerinin yemek dağıtmasının önüne geçen Kaymakam Soğukoluk’un kararı, ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı. Hani ilçesinde başlattıkları bu uygulamanın bölgede örnek olmasını amaçladıklarını belirten Kaymakam Turan Soğukluk, taziye sahibi vatandaşlara yük olunmaması gerektiğini söyledi. Cenaze sahiplerinin cenazelerinin üzüntüsünü yaşamaktan ziyade taziyeye gelenlere yemek verme telaşesine düştüklerini anlatan Kaymakam Sağukoluk, “Cenaze sahipleri borç para arayışına girmektedirler. Cenaze sonrası taziye adetinin gösterişe dönüşmesi, abartılı lüks yemek verilmesi, cenazenin ve ölümün ikinci plana atılması, ölen kişinin aziz hatırasına saygısızlık olmakta hem İslami geleneklerimize uymamaktadır. Taziye evlerinde yemeğin kaldırılması ile ilgili imam hatip liseleri müdürlerinden bir heyet oluşturulması, hutbe ve vaazlarda dile getirilmesi, ilçede pankart asılması, imamların ve oluşturulan heyetin telkin esnasında itibaren taziyenin her aşamasında dile getirilmesi, taziyede sadece çay ve su ile yetinilmesi ve alınan bu kararların ise ilçe belediyesi tarafından anons edilmesi gibi kararlar aldık.Hani halkının bundan sonraki süreçte eski güzel geleneklere dönülerek, taziye evlerinde yemek vermemesi, verenlere itibar etmemesi, alimleri ile meşhur Hani ilçemizin taziye kültürünün İslam geleneklerine uygun şekilde Diyarbakır iline örnek olması ve cenaze sahiplerine israf boyutunda külfet getirmemesi için alınan bu istişari karara uymasını temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:30
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