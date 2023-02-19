Depremde hainler iyot gibi ortaya çıktı. Bakın hainler ne diyor?

“Deprem o kadar yıkıcı ve büyük değil. Ama Erdoğan, mazeret üretmek için depremi büyük gösteriyor.”

Bu kadar alçak iftira olur mu?

“Depremin sebebi Suriyelilerdir. 13 milyon Suriyeliyi soktunuz böyle oldu.”

Zalim ve gaddar adam akıbetin Suriyelilerden beter olsun inşallah.

“Suriyeli bir çocuk telefon çalarken yakalandı.” Tam bir zındık uydurması. Gerçek anlaşıldı ki suçlanan çocuk Suriyeli değil Türk. Elindeki de cebine koyduğu kendi telefonu. Türk çocuk, iftiracıyı mahkemeye verdi. Ama alçak adam utanmaz ki. “Enkazdan birini kurtardıkları zaman ‘Allahu ekber’ diyorlar.”

Bre zındık adam senin gibiler yardıma gitmez. Gidenler Müslümanlar. Müslüman da sevinç anında ‘Allahu ekber’ der.Batılı ‘My God’ der. Her milletin kutsalı vardır. Sen ne Müslüman ne Hristiyan ne Yahudi ne de Budist ne de Hindu’sun.. … Bunlar nasıl bir yaratık ya Rabbi?

Binlerce canımız eksi 15 derece soğukta parçalanmış vaziyette beton yığınlarının altında inim inim inlerken tüm İslam ülkeleri ve ehli kitap İngiliz, Fransız… kurtarıcılar canhıraş enkaz kazarken, bazı fahi…ler, gülerek, alay ederek daha çok deprem olsun diye iblise dua ediyor. Bunlar da bir başka gâvur çeşidi.

“Enkaz altıdan sadece Ak Partilileri kurtarıyorlar.” Bre hain, bre alçak. Enkazdan çıkarılan 6 aylık bebeğin alnında Ak Parti mi yazıyor? Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın 11 yakını enkaz altında kaldı? Hani Ak Partilileri kurtarıyorlardı? Sen insan mısın? Sana ‘alçak’ diyeceğim ama ‘alçaklık’ bir seviyedir, sen çukursun. “Öğrenci yurtları depremzedelere tahsis edilmesin.” Eğer yazlığınız veya boş ikinci eviniz var da onları depremzedelere vermeyip sadece duygu sömürüsü yapıyorsanız, siyasi rant peşindeyseniz sahtekârsınız. Not: 28 Şubat’ın zalim ve gaddar savcısı ölmüş. Ölmeyeceğini sanıyordu. Cehennemi boyladı. Kılıçdaroğlu’nun, Nur Serter’in, türbana kin kusan İblisin çocuğu gazetecilerin başı sağ olsun(!) Türbanlı diye coplanan, doktorası yarıda bırakılan kızımın hesabı Büyük Mahkeme’de görülecek.