Hangisi kadınlara verilen değerin göstergesi? Irgat gibi çalıştırılmaları mı?..

yeniakit.com.tr Etkili sohbetleriyle onlarca insanın hidayete ermesine vesile olan merhum din adamı Esad Coşan, 1988 senesindeki bir sohbetine aile saadetine vurgu yapmış ve İslam’ın kadınlara verdiği değerden dolayı evin geçiminin erkekte olması gerektiğini söylemişti.

“Cahilleştiğimiz konulardan biri de aile mutluluğunu korumak.” diyen Coşan, “Dinimiz neyi emrediyor? Dinimiz kocaya ağır hamallık yükünü yüklemiş. Geçimi sen sağlayacaksın. Evin yemesi, içmesi, hanımın, çocukların bakımı barındırması senin boynunun borcu. Ne yaparsan yap, helalinden çalış, çabala bunları rahat ettir diye yükü erkeğin omuzuna yüklemiş. Neden? Kadına kıymet verdiğinden. Kadının gidip ırgat gibi çalışması mı kadına kıymeti gösterir, evde hanımefendi hanımefendi oturup da nasumunu koruması, çocuklarına hakiki anne olması, çocuklarına ev terbiyesi, anne terbiyesi vermesi, din vermesi, iman vermesi... hangisi daha iyi?” ifadelerini kullanmıştı.

“Yuvanın sıcaklığı soğuyor”

Bir profesör arkadaşının kendisine, kadınların muhakkak çalışması gerektiğini söylediğini aktaran Coşan, şu cevabı verdiğini belirtmişti:

“Çok deneylerim var. Tanıdığım çok aileler var. Çalışan kadınlı evlerde, yuvanın sıcaklığı soğuyor, mutluluk azalıyor. Çocuklara bakım azalıyor. Eve ihtimam azalıyor. Kadın dışarıda erkekleşiyor, kadınlığını kaybediyor.”

“Çocuk perişan oluyor”

“Ne oluyor? Kadın sabah işe gidiyor, erkek sabah işe gidiyor, çocuklar kime kalıyor? Evdeki dadıya, bacıya, hizmetçiye kalıyor. Hizmetçi, anne gibi yetiştirir mi çocuğu?” diyen Coşan, “Bir defa çocuk perişan oluyor. Terbiyesi, anne terbiyesinden düşük oluyor. Akşam kadın da geliyor eve erkek de geliyor. Yolda itilmiş, kakılmış, otobüste ayağına basmışlar (...) Hayat bu mu?” ifadelerini kullanmıştı.

“Bizim kadınımız çalışkanlar çalışkanı”

Coşan, “Bizim kadınımız çalışmıyor mu? Bizim kadınımız, sizin söylediklerinizden daha çok çalışıyor. Evi düzene sokuyor, çocuğu yetiştiriyor, mutfak işlerini hallediyor, eve ait işleri hallediyor. Bizim kadınımız tembel mi? Bizim kadınımız çalışkanlar çalışkanı. Ama erkek akşam eve girdi mi, sıcacık bir yuva görüyordu.” tespitinde bulunmuştu.