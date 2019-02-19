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Hangisi kadınlara verilen değerin göstergesi? Irgat gibi çalıştırılmaları mı?..

Merhum din adamı Esad Coşan, 1988 senesindeki bir sohbetinde, aile saadetini koruma adına cahilleştiğimizi, ev geçiminin erkeği vazife olduğunu ve İslam’ın kadınlara değer verdiği için hanımların çalışmaması gerektiğini söylemişti. Coşan, kadınların evde Müslüman nesil yetiştirmelerinin mi, yoksa dışarıda ırgat gibi çalışmalarının mı daha iyi olduğunu sormuştu.

19 Şubat 2019 Salı 11:20
Hangisi kadınlara verilen değerin göstergesi? Irgat gibi çalıştırılmaları mı?..

 yeniakit.com.tr  Etkili sohbetleriyle onlarca insanın hidayete ermesine vesile olan merhum din adamı Esad Coşan, 1988 senesindeki bir sohbetine aile saadetine vurgu yapmış ve İslam’ın kadınlara verdiği değerden dolayı evin geçiminin erkekte olması gerektiğini söylemişti.

Cahilleştiğimiz konulardan biri de aile mutluluğunu korumak.” diyen Coşan, “Dinimiz neyi emrediyor? Dinimiz kocaya ağır hamallık yükünü yüklemiş. Geçimi sen sağlayacaksın. Evin yemesi, içmesi, hanımın, çocukların bakımı barındırması senin boynunun borcu. Ne yaparsan yap, helalinden çalış, çabala bunları rahat ettir diye yükü erkeğin omuzuna yüklemiş. Neden? Kadına kıymet verdiğinden. Kadının gidip ırgat gibi çalışması mı kadına kıymeti gösterir, evde hanımefendi hanımefendi oturup da nasumunu koruması, çocuklarına hakiki anne olması, çocuklarına ev terbiyesi, anne terbiyesi vermesi, din vermesi, iman vermesi... hangisi daha iyi?” ifadelerini kullanmıştı.

“Yuvanın sıcaklığı soğuyor”

Bir profesör arkadaşının kendisine, kadınların muhakkak çalışması gerektiğini söylediğini aktaran Coşan, şu cevabı verdiğini belirtmişti:

Çok deneylerim var. Tanıdığım çok aileler var. Çalışan kadınlı evlerde, yuvanın sıcaklığı soğuyor, mutluluk azalıyor. Çocuklara bakım azalıyor. Eve ihtimam azalıyor. Kadın dışarıda erkekleşiyor, kadınlığını kaybediyor.

“Çocuk perişan oluyor”

Ne oluyor?  Kadın sabah işe gidiyor, erkek sabah işe gidiyor, çocuklar kime kalıyor? Evdeki dadıya, bacıya, hizmetçiye kalıyor. Hizmetçi, anne gibi yetiştirir mi çocuğu?” diyen Coşan, “Bir defa çocuk perişan oluyor. Terbiyesi, anne terbiyesinden düşük oluyor. Akşam kadın da geliyor eve erkek de geliyor. Yolda itilmiş, kakılmış, otobüste ayağına basmışlar (...) Hayat bu mu?” ifadelerini kullanmıştı.

“Bizim kadınımız çalışkanlar çalışkanı”

Coşan, “Bizim kadınımız çalışmıyor mu? Bizim kadınımız, sizin söylediklerinizden daha çok çalışıyor. Evi düzene sokuyor, çocuğu yetiştiriyor, mutfak işlerini hallediyor, eve ait işleri hallediyor. Bizim kadınımız tembel mi? Bizim kadınımız çalışkanlar çalışkanı. Ama erkek akşam eve girdi mi, sıcacık bir yuva görüyordu.” tespitinde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:20
  1. Esad Coşan
  2. kadınların çalışması

YORUM YAZ

  • Konyalı Ahmet Konyalı Ahmet 13 dk önce
    Allah razı olsun hocam kabrin Nur ile dolsun. Ne kadarda güzel bir tesbit.
  • Hatice Hatice 14 dk önce
    Çok doğru söylemiş çalışmasın evine baksın boşanınca nafaka vermeyelim niye çalışmıyor diyenler de aynı fikirde mi acaba
  • samisami15 dk önce
    yobazzzzz
  • chp can halvaşichp can halvaşi26 dk önce
    bu kadar yorumun içinde ismi nur olan bir bayan yorumu var,haklı olarak ''odunu bol olsun''demiş!beyler;,dünyada açlık,sefalet,yokluk,kan ve göz yaşının coğrafyaları,tamda bu gerici meftanın ifade ettiği kadını topluma sokmayanların yani sözde müslümanların coğrafyalarıdır!üretim ilişkisi dizgesine,sıradan erkeğe hoş gelebilecek unsurlar yönünden bakmak tam anlamıyla sefilliktir.korkuları ise,kadının sosyal statü sahibi olmasıyla yönetimi değişime zorlaması ve aydınlanmadır!çünkü dinler,ateş böcekleri gibidirler!parlayabilmek için karanlığa ihtiyaç duyarlar.kapkarankıl bir dünyada kalması dileği ile.....editöre selamlarımla
  • nurnur45 dk önce
    odunu bol olsun
  • alperalper55 dk önce
    Hocamızı çok özlüyoruz.Her tavsiyesi ile hayatımızı, yolumuzu aydınlatıyordu.Hala aydınlatılamayan şüpheli bir kaza ile şehid edildi.
  • KaraKara57 dk önce
    Allah makamını ali eylesin hocam ne güzel demiş.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR1 sa önce
    Allah Rahmet Eylesin...
  • İkkİkk1 sa önce
    Büyükleri Allah için dinlemeyi bilsek
  • Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..1 sa önce
    bir elmaninin iki yarisi gibiyiz.. tasada ve kivancta beraberiz.. Ömür boyu kadinimizi dört duvar arasina sokmak ve dogurmasini beklemek bana pek insani gelmiyor.. Kadin "ÖZGÜR" olmali istedigi meslegi secmeli ve hayatini ona göre tanzim etmeli, kocadan, anada-babadan bagimsiz oilarak karar vermeli ve herkes buna SAYGI göstermeli!..
  • burakburak1 sa önce
    Allahın emri kadının evinde olması yönündedir.Ama madem çıkması gerekiyor Osmanlıda olan güzel bi yöntem var Çarşaf çarşafla islerini halletsin.İlgi ve dikkat çekmesin.Şimdiki kadınlara gel de anlat azarı yersin.
  • AlperAlper1 sa önce
    İslam dünyasının geri kalmışlığının köhneliğinin, acizliğini, fakirliğin, sömürge haline getrilişinin sebeplerinden biride Esad Coşan gibi kafalardır.
  • VeliVeli1 sa önce
    Çağdaş bir aydındı Allah rahmet eylesin kabri nur derecesi aali mekanın cennet olsun
  • Fatih múcahidFatih múcahid1 sa önce
    Hocam dosdoğru söylüyor.Kadınlarımızın elinden özgürlüğü alındı.Adeta köleleştirildi.
  • ihsanihsan1 sa önce
    doğru söylemiş erkeğin geliri geçime yeterli ise kadını çalışmaması lazım evine ve çocuklarına bakmalı
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Malesef bu çok gerilerde hayallerde kaldı. Bugün erkek kadınlaştı, kadın erkekleşti. Al sana müslüman toplum.

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