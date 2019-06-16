Hangi yüzle anket yayınlıyorsun sen? Yalancı anketçi yine sahnede!

Geçtiğimiz yılki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini manipüle eden anketler yayınladığını açıkça itiraf eden SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı yeniden sahnede… 24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yayınladığı anket ile seçimin ikinci tura kalacağını iddia eden ancak seçimin Erdoğan lehine sonuçlanmasıyla, seçim sonuçlarını manipüle ettiğini ve kamuoyuna yalan söylediğini itiraf eden CHP'ye yakın anketçi Hakan Bayrakçı, 23 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi yeniden ortaya çıktı. 23 Haziran seçimlerini İmamoğlu’nun kazanacağını iddia eden Bayrakçı, 2018’de “Erdoğan'ın kazanacağını görüyorduk ama söyleseydik bizi çarmıha gererlerdi” demişti.

CHP’yi şişirip AK Parti oylarını düşürüyor!

Her seçim öncesi yayınladığı anketlerle CHP’nin oylarını şişiren ve AK Parti'nin oylarını olduğundan düşük gösteren CHP'ye yakın anket şirketi SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, yaşanan usulsüzlükler nedeniyle yenilenmesine karar verilen İstanbul seçimleri öncesi utanmadan yine anket sonuçları paylaştı. 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yayınladığı anket sonuçları ile seçimin ikinci tura kalacağını iddia etmişti. Sandıktan yüzde 52’lik oy oranıyla Erdoğan'ın galip çıkması sonrası çıktığı bir canlı yayında, “Biz Erdoğan'ın yüzde 50'nın birkaç puan kazanacağını görüyorduk ama açıklasaydık bizi çarmıha gererlerdi” diyerek yalan söylediğini ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini açıkça itiraf eden Soner Bayrakçı, şimdi de İstanbul seçimlerine yönelik bir anket sonucu paylaştı.

Yalancı anketçi yine sahnede

Seçim sonuçlarını manipüle ettiğini itiraf etmesiyle adı 'Yalancı ve korkak anketçi'ye çıkan Soner Bayrakçı, seçime bir hafta kala, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı anketle yine algı operasyonuna başladı. Bayrakçı, tüm usülsüzlüklere rağmen başa baş geçen 31 Mart seçimlerini görmezden gelerek, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranını yüzde 52,3; AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın oy oranını ise yüzde 46,7 olarak açıklayarak İmamoğlu’nun Yıldırım’a yüzde 5,6 fark atacağını iddia etti.

Çarmıha gerilme korkusu devam mı ediyor?

CHP'nin anketçisi Bayrakçı'nın yayınladığı İstanbul seçimi anketi, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yaptığı “Erdoğan'ın kazanacağını görüyorduk ama açıklasaydık bizi çarmıha gererler” şeklindeki açıklamasını akıllara getirdi. Sonuçları gördüğü baskı nedeniyle manipüle ettiğini itiraf eden Bayrakçı'ın yayınladığı İstanbul seçimi anketinin sonuçlarını da 'çarmıha' gerilme korkusuyla mı paylaştığı merak konusu oldu.

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