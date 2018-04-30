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Hangi yiyecek içeceklerde böcek var?

Gıda maddelerine kırmızı rengi veren gıda boyalarının tamamına yakını ezilmiş böceklerden üretiliyor. Peki hangi gıda maddelerinde gıda boyası var? Detaylar haberimizde...

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:33
Hangi yiyecek içeceklerde böcek var?

Kırmızı gıda boyalarının neredeyse tamamı ezilmiş böceklerden üretiliyor.

Kırmız böceği olarak bilinen ve anavatanı Güney Amerika olan böceklerden milyonlarca yetiştiriliyor ve gıda boyalarının üretiminde kullanılıyorlar.

Meyveli yoğurtlardan dondurmalara, meşrubatlardan boyalı kek kremalarına kadar kırmızı renk içeren hemen her işlenmiş gıdada karmin böceklerinin izleri mevcut.

Özellikle Peru'da endüstriyel ölçekte yetiştirilen karmin böceği pek çok ruja da kırmızı rengini veriyor.

Karmin böceğini küresel gıda piyasasının vazgeçilmezlerinden birisi haline getiren şey ise dayanıklılığı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 12:33
  1. gıda boyası
  2. kırmızı gıda boyası

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