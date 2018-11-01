ÖTV ve KDV indirimi hangi ürünlerde oldu? ÖTV ve KDV indirimi neleri kapsıyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, otomotivde yıl sonuna kadar bazı ürünlerde ÖT ve KDV’nin indirileceğini açıkladı. ÖTV ve KDV indirimlerini içeren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki ÖTV ve KDÖ indirimi hangi ürünlerde oldu?

Cumhurbaşkanı Kararı ile konut satışlarında KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi ve tapu harçlarının binde 20'den binde 15'e düşürülmesi uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı. Buna göre değeri 70 bin liraya kadar otomobillerde yüzde 45 olan ÖTV yüzde 30’a indirildi. 31 Aralık 2018'e kadar, 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV oranlarında 15'er puan indirime gidildi, ticari araçlarda yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e çekildi.

Ticari araçlarda KDV yüzde 1'e indirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıl sonuna kadar 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alacaklarını açıklayarak şunları söylemişti: "Bunlardan birincisi, konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz. Bu uygulama 31 Ekim'de bitiyordu, yıl sonuna kadar devam edecek. İkinci olarak, tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesi uygulamasını da yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz. Üçüncü başlık da mobilya sektörü. Bu alanda KDV oranını yüzde 18'den 8'e indiriyoruz. Dördüncü başlığımız beyaz eşya sektörü. Bu alanda uygulanan ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indiriyoruz. Beşinci başlığımız 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz. Son olarak da ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz."