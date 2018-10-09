Hangi ürünlerde indirim olacak? Enflasyonla mücadele programı

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Enflasyonla mücadele programını konuşuyor. Hükümet enflasyonla mücadelede hangi adımları atacak? Enflasyonla mücadele kapsamında hangi ürünlerde indirim olacak? İşte enflasyonla mücadele programının detayları...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak enflasyonla mücadele kapsamın hükümetin atacağı adımları paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla mücadele programını açıkladı. Albayrak, Atatürk Orman Çiftliği, Et ve Süt Kurumu ve Toprak Mahsülleri Ofisi'nin fiyatlarda indirime gideceğini söyledi. Atatürk Orman Çiftliği tarafından üretilen 14 kalem üründe bugünden geçerli % 10'luk indirim yapılacak. Et Süt Kurumu tarafından üretilen 10 kalem üründe bugünden geçerli % 10'luk indirim yapılacaktır. TMO tarafından pirinç çeşitleri piyasadaki perakende fiyatlarının %20-40 altında satmaya devam edilecek. Enflasyonla mücadele programı kapsamında Carrefour, Migros, BİM, Şok ve Metro marketler zincirinde, 50 üründe yüzde 10 indirim kararı aldı.