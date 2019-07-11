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Hangi üniversitelerde beden eğitimi öğretmenliği var? Beden eğitimi öğretmenliği için özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteler hangileri?

Özel Yetenek Sınavıyla alan üniversiteler hangileri? YSK sınavına giren milyonlarca üniversite adayı, ÖSYM’nin YKS 2019 sınav sonuçlarını açıklamasını bekliyor. YSK sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencileri bu kez üniversite tercih maratonu başlıyor. Üniversiteler 2019 YSK puanına göre, öğrenci alımı yaparken bazı üniversiteler ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapacak. Peki Hangi üniversitelerde beden eğitimi öğretmenliği var? Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapacak üniversiteler hangileri?

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
Hangi üniversitelerde beden eğitimi öğretmenliği var? Beden eğitimi öğretmenliği için özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteler hangileri?

Özel Yetenek Sınavıyla alan üniversiteler hangileri? YSK sınavına giren milyonlarca üniversite adayı, ÖSYM’nin YKS 2019 sınav sonuçlarını açıklamasını bekliyor. YSK sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencileri bu kez üniversite tercih maratonu başlıyor. Üniversiteler 2019 YSK puanına göre, öğrenci alımı yaparken bazı üniversiteler ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapacak. Peki Hangi üniversitelerde beden eğitimi öğretmenliği var? Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapacak üniversiteler hangileri?

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapacak üniversiteler hangileri? Özel Yetenek Sınavıyla alan üniversiteler merak edilmekte. Beden eğitimi öğretmenliği için özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteler koordinasyon parkurları, branş sınavları, dayanıklılık testleri gibi  testler yaparak öğrenci seçerler. Bu testlerin yanında bazıları sportif öz geçmişe (lisansa)’da bakmaktadır. Bu üniversitelerin bazıları Antrenörlük Eğitimi bölümüne yalnızca sportif özgeçmişle almaktadır.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan devlet üniversiteleri hangileri?

Adana Çukurova Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Ankara Gazi Üniversitesi

Ankara Hacettepe Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıd Üniversitesi

Antalya Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Antalya Akdeniz Üniversitesi

Ardahan Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Bingöl üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Çorum Hitit Üniversitesi

Denizli Pamukkale Üniversitesi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Edirne Trakya Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi

Erzurum Atatürk Üniversitesi

Erzurum Teknik Üniversitesi

Elazığ Fırat Üniverstiesi (Yasal olmasa da sadece özgeçmiş ile alıyor)

Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Giresun Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

İstanbul Marmara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İzmir 9 Eylül Üniversitesi

İzmir Ege Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Kars Sarıkamış Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Kayseri Erciyes Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kırşehir Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi (ÖSYM Tercihiyle almaktadır özel yetenek sınavı yapmamaktadır)

Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi

Konya Selçuk Üniversitesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Malatya İnönü Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi

Nevşehir Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Sinop Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Şanlıurfa Harran Üniversitesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yozgat Bozok Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan özel üniversiteler hangileri?

Ankara Başkent Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi

İstanbul Gedik Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Haliç Üniversitesi

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

İstanbul Rumeli Üniversitesi

Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi

Kıbrıs Final Üniversitesi

Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi

Trabzon Avrasya Üniversitesi

Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alan üniversite ilanları için tıklayınız

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  72. Adıyaman
  73. Adana
  74. Hangi üniversitelerde beden eğitimi öğretmenliği var
  75. Beden eğitimi öğretmenliği için özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteler nelerdir
  76. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan özel üniversiteler hangileri
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