Hangi üniversitelerde beden eğitimi öğretmenliği var? Beden eğitimi öğretmenliği için özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteler hangileri?
Özel Yetenek Sınavıyla alan üniversiteler hangileri? YSK sınavına giren milyonlarca üniversite adayı, ÖSYM’nin YKS 2019 sınav sonuçlarını açıklamasını bekliyor. YSK sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencileri bu kez üniversite tercih maratonu başlıyor. Üniversiteler 2019 YSK puanına göre, öğrenci alımı yaparken bazı üniversiteler ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapacak. Peki Hangi üniversitelerde beden eğitimi öğretmenliği var? Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapacak üniversiteler hangileri?11 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
Özel Yetenek Sınavıyla alan üniversiteler hangileri? YSK sınavına giren milyonlarca üniversite adayı, ÖSYM’nin YKS 2019 sınav sonuçlarını açıklamasını bekliyor. YSK sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencileri bu kez üniversite tercih maratonu başlıyor. Üniversiteler 2019 YSK puanına göre, öğrenci alımı yaparken bazı üniversiteler ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapacak. Peki Hangi üniversitelerde beden eğitimi öğretmenliği var? Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapacak üniversiteler hangileri?
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapacak üniversiteler hangileri? Özel Yetenek Sınavıyla alan üniversiteler merak edilmekte. Beden eğitimi öğretmenliği için özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteler koordinasyon parkurları, branş sınavları, dayanıklılık testleri gibi testler yaparak öğrenci seçerler. Bu testlerin yanında bazıları sportif öz geçmişe (lisansa)’da bakmaktadır. Bu üniversitelerin bazıları Antrenörlük Eğitimi bölümüne yalnızca sportif özgeçmişle almaktadır.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan devlet üniversiteleri hangileri?
Adana Çukurova Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Ankara Gazi Üniversitesi
Ankara Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıd Üniversitesi
Antalya Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Antalya Akdeniz Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Bingöl üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Çorum Hitit Üniversitesi
Denizli Pamukkale Üniversitesi
Diyarbakır Dicle Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Edirne Trakya Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Erzurum Atatürk Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Elazığ Fırat Üniverstiesi (Yasal olmasa da sadece özgeçmiş ile alıyor)
Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Iğdır Üniversitesi
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
İstanbul Marmara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İzmir 9 Eylül Üniversitesi
İzmir Ege Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Kars Sarıkamış Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kayseri Erciyes Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kırşehir Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi (ÖSYM Tercihiyle almaktadır özel yetenek sınavı yapmamaktadır)
Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi
Konya Selçuk Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Malatya İnönü Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Şanlıurfa Harran Üniversitesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yozgat Bozok Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan özel üniversiteler hangileri?
Ankara Başkent Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi
İstanbul Gedik Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Haliç Üniversitesi
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi
Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi
Kıbrıs Final Üniversitesi
Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi
Trabzon Avrasya Üniversitesi
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