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Korona Virüs Hangi ülkeler aşı kartı veya PCR testini kaldırdı? Yurt dışı seyahatlerde PCR testi sona erdi mi?
Korona Virüs

Hangi ülkeler aşı kartı veya PCR testini kaldırdı? Yurt dışı seyahatlerde PCR testi sona erdi mi?

Korona salgını nedeniyle yurt dışına çıkacan vatandaşlardan gidecekleri ülkeler hem aşı kartı hem de PCR testi yaptırmak durumunda kalıyor. Salgının dünya genelinde vaka sayılarındaki azalma nedeniyle bazı ülkeler seyahatlerde istenen bir takım uygulamaları yavaş yavaş kaldırmaya başlıyor. Peki Hangi ülkeler aşı kartı veya PCR testini kaldırdı?

Yeniakit Publisher
2022-05-03 07:59:00 - 2022-05-03 07:59:48
Hangi ülkeler aşı kartı veya PCR testini kaldırdı? Yurt dışı seyahatlerde PCR testi sona erdi mi?

Türk Hava Yolları (THY) aşı veya negatif PCR test zorunlu uygulamasını iki ülkenin kaldırdığını duyudu. THY'den Yunanistan ve Kırgızistan uçuşlarıyla ilgili açıklama geldi.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolculara; her iki ülkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.

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