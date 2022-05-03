Hangi ülkeler aşı kartı veya PCR testini kaldırdı? Yurt dışı seyahatlerde PCR testi sona erdi mi?

Türk Hava Yolları (THY) aşı veya negatif PCR test zorunlu uygulamasını iki ülkenin kaldırdığını duyudu. THY'den Yunanistan ve Kırgızistan uçuşlarıyla ilgili açıklama geldi.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolculara; her iki ülkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.