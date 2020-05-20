Hangi ülkeden kalktığı bilinmiyor! Doğu Akdeniz'de istifbarat uçağı
Hangi ülkeden kalktığı bilinmeyen ABD'ye ait U-2 tipi “Dragon Lady” İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) uçağı Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdi.
Körfez bölgelerinde askeri üssü bulunan ABD, Doğu Akdeniz'de istihbarat uçuşu gerçekleştirdi.
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait U-2 “Dragon Lady” Keşif Uçağı, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs adasının güney bölgesinde faaliyet icra ediyor. Söz konusu uçağın, hangi ülkedeki üsten kalktığı bilinmezken, uçak bölgede gözlem faaliyetleri gerçekleştirdi.
70 bin feet üzerinde görev yapabiliyor
U-2 “Dragon Lady”, ABD Hava Kuvvetleri envanterindeki istihbarat uçaklarından biridir. Tip olarak planöre benzeyen uçak, 70 bin feet irtifanın üzerinde görev yapabiliyor. Tek motoru bulunan uçak; sinyal istihbaratı (SIGINT), görüntü istihbaratı (IMINT), elektronik istihbarat (ELINT) ile ölçüm ve imza istihbaratı (MASINT) görevlerini yerine getiriyor.