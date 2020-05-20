  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu

eSIM nedir? eSIM ne işe yarar?

Koronavirüste Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı belli oldu
için kalan
Dünya

Hangi ülkeden kalktığı bilinmiyor! Doğu Akdeniz'de istifbarat uçağı

Hangi ülkeden kalktığı bilinmeyen ABD'ye ait U-2 tipi “Dragon Lady” İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) uçağı Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:31:00 -
Hangi ülkeden kalktığı bilinmiyor! Doğu Akdeniz'de istifbarat uçağı

Körfez bölgelerinde askeri üssü bulunan ABD, Doğu Akdeniz'de istihbarat uçuşu gerçekleştirdi.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait U-2 “Dragon Lady” Keşif Uçağı, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs adasının güney bölgesinde faaliyet icra ediyor. Söz konusu uçağın, hangi ülkedeki üsten kalktığı bilinmezken, uçak bölgede gözlem faaliyetleri gerçekleştirdi. 

70 bin feet üzerinde görev yapabiliyor

U-2 “Dragon Lady”, ABD Hava Kuvvetleri envanterindeki istihbarat uçaklarından biridir. Tip olarak planöre benzeyen uçak, 70 bin feet irtifanın üzerinde görev yapabiliyor. Tek motoru bulunan uçak; sinyal istihbaratı (SIGINT), görüntü istihbaratı (IMINT), elektronik istihbarat (ELINT) ile ölçüm ve imza istihbaratı (MASINT) görevlerini yerine getiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı