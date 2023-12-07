HANGİ TEVRAT HANGİ MUSA (A.S.)

Seyfettin Amak/Erzincan

Hepiniz ortaokul müfredatında ya da az çok toplumda duymuşsunuzdur. Tevrat Hz.Musa (a.s)’a inanç ve uygulamaları yaymak için İsrailoğullarına indirildi. Tevrat’ta bilindiği üzere öldürmeyeceksin diye bir inanç esası bulunmakta. Medenileşen dünya güncel inanç sistemlerini vurduğu gibi kendilerine kılıf bulmaya çalışan İsrailoğullarının inandığı Tevrat’ı da vurmuş. Kendilerini tek ırk gibi görüp bizden başkasına nefes almak bile çok düşüncesiyle resmi olarak kurulduğu tarihten beri zulüm üstüne zulüm, kan üstüne kan dökmüşler dökmeye de devam ediyorlar; ta ki kendi geçmişlerini unutup düştükleri sürgün hayatını şimdi Müslümanlara yaşatmak istiyorlar. Önce Kuzey Gazze’yi sonra siz Güney’e geçin; geçenleri de vurdular. Şimdi Güney’i vurmaya başladılar.

Bir Kuzey bir Güney bir ara verelim. Sonra tekrar katliam tekrar soykırım. Kutsal kitabı “düşünün” diyen bir dine bağlı olanlar bir düşünmez ki bu insanlar nereye gidecek? Peki “bu gidiş nereye” bu işin sonu nereye varacak diye akletmezler mi? Nihayetinde akletmeyip düşünmediği için; okumadığı için sonucun bu olduğunun da farkında değil milyonlarca Müslüman. Halbuki oku denen kutsal kitapta bu kavmin ne kadar şımarık ne kadar umursamaz bir kavim; hatta daha ilerisi Resullerini şehit edecek kadar da cani bir millet olduğunu nasıl da unuttuk? Unutmayalım. Kinimizi, öfkemizi diri tutalım. Tutalım ki o ateş bize de dokunmasın.

Müslümanlara burada çok önemli görevler düştüğü yadsınamaz bir gerçektir. Ama bu görev kesinlikle sahnelerde hayvanseverlik uğruna Gazze’deki çocukları bebekleri zikretmeyip evindeki köpeği zikretmek olmamalı! Hiç şüphe yok ki “Kişi sevdiğiyle beraberdir” öyleyse köpeğiyle ahirette bir olmak isteyen bir olur! Tarafımız belli olsun diye mücadele edenler de mazlumlarla beraber olmak ister. Bu mücadele kuru bir mücadele olmamalı! Boykotsa boykot! Yürüyüşse yürüyüş! Bilgiyse bilgi! Yeter ki İbrahim (as)’ın ateşine su taşıyan karınca misali kendimizi, neslimizi ve ailemizi ateşten koruyalım. Bizler bunu yapmazsak bana ne dersek o ateş hiç şüphe yok ki bizi de bulacak.

Adamlar zaten adı üstünde Siyonizm ideolojisi altında sıra size de gelecek diyor. İster abartılı; ister samimi bulun Gazze’nin düşmesi demek tüm Ortadoğu’nun ve en sonunda Türkiye’nin de bu ateşe dahil edilip kendi uydurdukları Arz-ı Mev’ud (vaad edilen topraklar ideolojisi) projesini hayata geçirmektir. Bu projenin de yıkılması demek Gazze’nin kurtulmasıyla mümkündür. Hiç şüphe yok ki cehd edenin karşılığını Allah er ya da geç verecektir. Yıllarca söylenen ezgilerimiz ve sloganlarımız var bizim: “Zafer yakındır”, “Vallahi Zafer İslam’ın” bunlar öylesine söylenen sözler ve arkası boş olan sözler hiç değildir! “Malımızla ve canımızla cihat edersek, zalimler istemese de bu Rabbimizin emridir ki zafer İslam’ın olacak!”

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