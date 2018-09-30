Hangi mevsimde hangi balık yenir? Hangi ayda hangi balık yenir?

Ekim, balık mevsiminin en canlı aylarından biridir. Bonito ekim ayında en lezzetli ay olarak bilinir, ayrıca barbuna, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, masanın en lezzetli şekli masaya gelir.

Kırmızı et ve tavuk etinden daha az yağ ve doymuş yağ içeren balıklar, kaliteli proteinler, vitaminler ve mineraller ile Omega 3 açısından çok zengin bir besindir.

Uzman diyetisyen Olcay Baris, balıkların folik asit, fosfor, kalsiyum, iyot ve selenyum içeriğinin yanı sıra çok zengin bir besin maddesi ve iyi bir protein kaynağı olan "B grubu vitaminler (B1), Niasin (B3), piridoksin (B6) B12 ve yağda çözünen vitaminlerin A ve D kaynaklarının iyi olduğu düşünülen 100 gram balık, özellikle A vitamini gereksinimlerinin% 10 ila 15'ini karşılar.

Barış, taze balık tercihinin nasıl yapılması gerektiği ve pişirme yöntemleriyle ilgili şunları söyledi;

HER BALIK MEVSİMİNDE SAĞLIKLI

“Balık, vitamin, mineral bakımından oldukça zengin bir gıda olmakla birlikte beynin kullandığı omega yağ asitlerince de çok zengindir ve en önemlisi mevsiminde balık tüketmektir. Kış mevsimi dışında tüketilen hamsi ve palamutları tüketmek gerekiyorsa, yaz aylarında tüketilen lüfer ve kefal, bir iyileşme beklemek doğru değildir. Bunun yerine, kış mevsimine kadar yiyebileceğimiz bir kalkan, bahar mevsiminde yenecek olan levrek ve mezgit, bizim için daha sağlıklı ve daha doğru bir seçim olacaktır.

Diyetisyen Barış, hangi ayda hangi balığın daha lezzetli ve yararlı olduğunu ise şöyle anlattı:

Ocak: Bu ayın en lezzetli balıkları uskumru, lüfer, palamut ve istavrittir. Çinekop, tekir, kefal, kırlangıç ocak ayında en bol dönemini yaşayan balıklardır.

Şubat: Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Tekir, gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin, torik, kefal, levrek şubat ayında lezzetlidir.

Mart: Gümüş, izmarit, mezgit, kalkan, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek, yayın balıkları mart ayının lezzetli ve bol bulunan balıklarındandır.

Nisan: Gümüş, izmarit, kalkan, mersin, barbun, levrek, kefal, kaya balığı lezzetlidir. Nisan ayında en fazla avlanan balıklar kalkan, levrek, mercandır.

Mayıs: Gümüş, izmarit, mercan, mersin, mezgit, levrek, kaya balığı en lezzetli balıklardır. Mayıs ayı deniz canlıları ve balıklar açısından çok zengin çeşitlilik gösteren bir aydır. Barbun, istakoz, levrek, tekir, dil balığı, pavurya, kılıç, kırlangıç, karides, iskorpit mayıs ayında lezzetle tüketilebilir.

Haziran: Mercan, akya, kaya balığı, mersin, orkinos, orfoz, sardalya, bu ayda tüketilebilen gereken balıklardandır.

Temmuz: Sardalya, çinekop, sarıağız, akya, orkinos, kaya balığı, trança, sinarit bu ayın en lezzetli balıklarıdır. İstavrit çok lezzetlidir.

Ağustos: Çinekop, sarıağız, sinarit, kaya balığı, orkinos, sarıkanat lezzetlidir. İstavrit yine en lezzetli balıktır.

Eylül: Kılıç ve sardalya balıkları hala lezzetlıdır. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbun, çinekop, çipura, uskumru, kılıç ve kırlangıç eylül ayında da çok bol avlanır.

Ekim: Balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, traça çok lezzetlidir. Palamutun en lezzetli zamanıdır.

Kasım: Lüfer, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik, uskumru, kefal, sazan, yayın lezzetlidir. Kasım ve Aralık, lüferin en lezzetli zamanıdır. Kasım ayı torik akışının en yoğun olduğu zamandır.

Aralık: Uskumru, lüfer, palamut, torik lezzetlidir. Tekir, bolca avlanır ve hamsinin de tam lezzetli olduğu zamandır.

GÖZÜNE BAK TAZESİNİ SEÇ

Balık avlandıktan kısa bir süre sonra tazeliğini kaybeder, bu yüzden balık alınırken tazeliğine çok dikkat edilmelidir. Taze balığın göz bebekleri dışa doğru bombelidir, bayat balığın göz bebekleri ise çökmüş donuk ve mattır. Balığın tazeliğini koruyan soğuk hava depoları olsa da bu özelliklere dikkat etmek gerekir. Buna ek olarak, elinizi taze balığa bastığınızda ve bir iz ortaya çıkmadığında, ancak bayat balıkta elinizi bastığınızda, iz kalırsa, balık eski şekline geri dönemez.

PİŞİRME YÖNTEMİNE DİKKAT!

İçeriğindeki sağlıklı yağları bozmamak ve aşırı yağ tüketiminden kaçınmak için, yağı balıkta kızartmak yerine, fırında haftada en az iki kez kızartmak yerine, ızgarada veya buğulamada tüketilmemelidir.





