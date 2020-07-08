Hangi kan grubu koronaya dayanıklı? | Hangi kan grubu koronavirüse karşı daha güçlü?

Çin’de hayvandan insana bulaşan ve yetkililerin olayı dikkate almaması sebebiyle koronavirüs bir salgın haline geldi. Çin ile ulaşımı kesmeyen ardından da yeterli tedbirleri almayanlar sebebiyle virüs dünyanın dört bir yanına yayıldı. Ülkemizde ilk vaka mart ayında tespit edildi. Koronavirüsten korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulmalı. Virüse karşı aşı çalışmaları sürerken KOVİD-19’a ilişkin yeni bilgilerde tespit ediliyor. Yapılan bilimsel çalışmalar koronavirüse karşı bazı kan gruplarının daha dirençli olduğunu kanıtladı.

Hangi kan grubu koronavirüse daha çabuk yakalanıyor?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, twitter hesabı üzerinden kan gruplarıyla alakalı çarpıcı bir açıklama yaptı. Kara, mesajında “A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar. Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat" ifadelerini kullandı.

Hangi kan grubu koronavirüse karşı daha zayıf?

Çin’de yayınlanan bir araştırmada kan gruplarıyla koronavirüse yakalanma arasında bir bağ olduğu ortaya konuldu.

Ülkedeki bilim insanları A, B, O kan gruplarına sahip 2 bin 713 vaka arasında bir araştırma yaptı. Virüsün merkezi Vuhan ve Shenzhen kentindeki üç hastanedeki vakaları inceleyen uzmanlar, bin 775 enfekte olmuş kişiyle virüs nedeniyle hayatını yitiren 206 kişiyi inceledi.Araştırma kapsamına aynı zamanda enfekte olmamış ancak risk altında bulunan 3 bin 964 Vuhan sakini de dahil edildi. İncelenen kişilerin yaş aralığı 18.6 - 45 olarak belirtildi.

Buna göre kan grubu A olanların virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu, en az etkilenenlerin ise kan grubu 0 kişiler olduğu ifade edildi.