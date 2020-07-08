KOVID-19 milyonlarca bilim insanı için çok yeni bir virüs. Aralık ayında hayvandan insana geçen ve yeterli tedbirler alınmadığı için tüm dünyaya yayılan bu hastalık hakkında her gün yeni bilgiler geliyor. Bilim insanları koronavirüs üzerine çok sayıda çalışma yapıyor. Birkaç ay önce salgının merkezi Çin’de kan grupları ile hastalığın bulaşması arasında bir bağ olduğunu kanıtlayan sonuçlar elde edildi. Peki, kan gruplarıyla salgın arasında nasıl bir bağ var?

Hangi kan grubu koronavirüse daha çabuk yakalanıyor?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, twitter hesabı üzerinden kan gruplarıyla alakalı çarpıcı bir açıklama yaptı. Kara, mesajında “A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar. Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat" ifadelerini kullandı.

Hangi kan grubu koronavirüse karşı daha zayıf?

Çin’de yayınlanan bir araştırmada kan gruplarıyla koronavirüse yakalanma arasında bir bağ olduğu ortaya konuldu.

Ülkedeki bilim insanları A, B, O kan gruplarına sahip 2 bin 713 vaka arasında bir araştırma yaptı. Virüsün merkezi Vuhan ve Shenzhen kentindeki üç hastanedeki vakaları inceleyen uzmanlar, bin 775 enfekte olmuş kişiyle virüs nedeniyle hayatını yitiren 206 kişiyi inceledi.Araştırma kapsamına aynı zamanda enfekte olmamış ancak risk altında bulunan 3 bin 964 Vuhan sakini de dahil edildi. İncelenen kişilerin yaş aralığı 18.6 - 45 olarak belirtildi.

Buna göre kan grubu A olanların virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu, en az etkilenenlerin ise kan grubu 0 kişiler olduğu ifade edildi.