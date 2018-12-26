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Hangi illere kar yağacak? Son dakika Meteoroloji gelişmeleri

Meteoroloji son dakika kar uyarısı geldi. Yurt genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada vatandaşlara kar uyarısında bulundu. İç Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı bazı illerde okulların tatil olmasına neden olurken, İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili olmadı. Peki kar hangi illerde etkili oluyor? Meteoroloji son dakika hangi illere kar yağacak? İşte Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporu...

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:29
Hangi illere kar yağacak? Son dakika Meteoroloji gelişmeleri

Meteoroloji son dakika kar uyarısı geldi. Yurt genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada vatandaşlara kar uyarısında bulundu. İç Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı bazı illerde okulların tatil olmasına neden olurken, İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili olmadı. Peki kar hangi illerde etkili oluyor? Meteoroloji son dakika hangi illere kar yağacak? İşte Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusunda (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Kayseri) kar yağışlarının kuvvetli (10-20 santimetre) olacağı tahmin ediliyor. Yağış ve sonrasında görülecek kuvvetli buzlanma ve don olayı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği öngörülüyor. Aynı saatlerde Doğu Karadeniz'de başlayacak yağışların, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde (300 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) yoğun kar (20 santimetre ve üzeri), Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağmur (30-60 kilogram/metrekare) şeklinde olması bekleniyor. Muhtemel buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Ankara, Sivas, Bilecik, Afyon, Kütahya, Çankırı, Bolu, Uşak, Eskişehir, Denizli, Çorum, Amasya, Yozgat, Tokat, Ordu, Karaman illerinde kar yağışı etkisini artırarak devam edecek. 

Meteorolojinin 5 günlü haritalı hava tahmini raporu:

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:29
  1. Karaman
  2. Bayburt
  3. Aksaray
  4. Yozgat
  5. Uşak
  6. Trabzon
  7. Tokat
  8. Sivas
  9. Rize
  10. Ordu
  11. Niğde
  12. Nevşehir
  13. Kütahya
  14. Konya
  15. Kırşehir
  16. Kayseri
  17. Gümüşhane
  18. Giresun
  19. Eskişehir
  20. Denizli
  21. Çorum
  22. Çankırı
  23. Bolu
  24. Bilecik
  25. Ankara
  26. Amasya
  27. Afyon
  28. meteoroloji son dakika
  29. Meteoroloji'den son dakika hava durumu
  30. meteoroloji kar yağışı uyarısı
  31. İstanbul kar ne zaman yağacak?

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