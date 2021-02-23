Hangi illerde yasakların kaldırılması zaman alacak? Hangi şehirler yüksek risk ve çok yüksek risk grubunda?
Koronavirüs salgını sebebiyle ülke genelinde yasaklar ve kısıtlama önlemleri alınmıştı. En son yapılan Kabine toplantısı sonrasında 1 Mart tarihinde kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılacağı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda illerin risk seviyesine göre kısıtlamaların da kaldırılacağı eklendi. Peki, hangi illerde yasakların kaldırılması zaman alacak? Hangi şehirler yüksek risk grubunda?
Kabine sonrası yapılan açıklamada illerin 4 gruba ayrılacağına yer verildi. Riskli grupta olan illerde yasaklar kaldırılmayacak. Riski düşük olan yerlerde yasaklar kaldırılacak. Orta riskli illerde de yasaklar kademeli şekilde vakaların düşme duruma göre kaldırılacak.
Hangi şehirler yüksek risk grubunda?
Çanakkale, Erzurum, Tunceli, Kahramanmaraş, Yozgat, Malatya, Manisa, Kırıkkale, Düzce,
İzmir, Bartın, Bolu, Elazığ, Kütahya, Kırklareli, Kilis, Zonguldak, Niğde, Muğla, Tekirdağ, Kayseri,
Adana, İstanbul, Erzincan, Bayburt, Hatay, Ardahan, Edirne, Nevşehir, Yalova, Burdur, Sakarya,
Antalya, Artvin, Sinop, Balıkesir, Kocaeli, Mersin, Konya, Aksaray, Amasya, Gümüşhane.
Hangi şehirler çok yüksek riskli grubunda?
Adıyaman, Tokat, Karaman, Osmaniye, Samsun, Giresun, Ordu, Rize Trabzon.
Yüksek riskli illerde kısıtlamaların ilk aşamada kaldırılmaması bekleniyor.