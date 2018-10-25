Hangi ilin müftüleri görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Çorum, Muğla ve Kilis Müftüsü görevden alındı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Çorum İl Müftüsü Ahmet Akın, Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak ve Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe görevlerinden alındı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.