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Hangi ilin müftüleri görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Çorum, Muğla ve Kilis Müftüleri görevden alındı. Görevden alınan müftülere ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Hangi ilin müftüleri görevden alındı? Görevden alınan müftülerin isimleri neler?

25 Ekim 2018 Perşembe 09:26
Hangi ilin müftüleri görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Çorum, Muğla ve Kilis Müftüsü görevden alındı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Çorum İl Müftüsü Ahmet Akın, Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak ve Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe görevlerinden alındı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 09:26
  1. Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe
  2. Çorum İl Müftüsü Ahmet Akın
  3. Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak
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