Hangi ilde ne kadar korona vakası var? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa vaka sayıları

En çok hangi ilde korona hastası var? Sağlık Bakanlığı Türkiye’nin günlük korona vaka tablosunu her akşam yayanlamaya devam ediyor. 1 Kasım tablosuna göre, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi ve 217 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise illerin haftalık vaka sayılarını açıkladı. Peki Hangi ilde ne kadar korona vakası var? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve diğer tüm illerin haftalık korona vaka sayılar…