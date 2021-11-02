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Korona Virüs Hangi ilde ne kadar korona vakası var? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa vaka sayıları
Korona Virüs

Hangi ilde ne kadar korona vakası var? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa vaka sayıları

En çok hangi ilde korona hastası var? Sağlık Bakanlığı Türkiye’nin günlük korona vaka tablosunu her akşam yayanlamaya devam ediyor. 1 Kasım tablosuna göre, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi ve 217 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise illerin haftalık vaka sayılarını açıkladı. Peki Hangi ilde ne kadar korona vakası var? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve diğer tüm illerin haftalık korona vaka sayılar…

Yeniakit Publisher
2021-11-02 15:25:00 - 2021-11-02 15:30:42
Hangi ilde ne kadar korona vakası var? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim tarihlerini kapsayan 100 bin kişide vaka sayılarını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından yayımladı. Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 binde görülen vaka haritasını paylaştı. Karabük 552,92 ile ilk sırada yer aldı.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni haritayı böyle duyurdu: "16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

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