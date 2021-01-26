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Korona Virüs Hangi ilde kaç kişiye aşı yapıldı? İllere göre aşı tablosu
Korona Virüs

Hangi ilde kaç kişiye aşı yapıldı? İllere göre aşı tablosu

Aşı çalışmaları son hızda devam ediyor. İlk günden bu yana an itibariyle toplam 1.389.580 vatandaşa aşı yapıldı. Aşıların hangi ilde kaç kişiye yapıldığı ise merak konusu oldu. İşte illere göre aşı yapılan kişi sayısı…

Yeniakit Publisher
2021-01-26 15:33:00 -
Hangi ilde kaç kişiye aşı yapıldı? İllere göre aşı tablosu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten kurtulmak için aşı çalışmaları büyük bir öneme sahip. Birçok ülke olmak üzere ülkemizde de aşı çalışmaları başlandı ve devam ediyor. Çin’den gelen aşıların uygulama süresi oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Dünya üzerinde en hızlı aşı yapan ülkeler arasında önlerde olan Türkiye’de hangi ilde kaç kişiye aşı yapıldığı merak ediliyor.

İllere göre aşı yapılan kişi sayısı

İstanbul’da şimdiye kadar 250.063 kişiye aşı yapıldı. Başkent Ankara’da 138.869, Bursa’da 44.227, İzmir’de ise 86.444 kişiye aşı yapıldı. Sağlık Bakanlığı’nın covid19asi.saglik.gov.tr sitesinde yer alan illere göre aşılama sayısı haritası şu şekilde:

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