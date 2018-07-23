Hangi hayvanlardan kurban kesilir? Kurban alırken nelere dikkat etmeliyiz?

2018 Kurban Bayramı 21 Ağustos Salı günü idrak edilecek. Arefe gününün Pazartesi güne denk gelmesi sebebiyle yarım gün arefe günü tatile eklenmek suretiyle Kurban Bayram tatilinin 9 gün olması artık kesin gibi. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Hangi hayvanlardan kurban kesilir? Hangi hayvanlardan kurbanlık olur? Hangi hayvanlardan kurbanlık olur? Kurban hangi hayvanlardan seçilir? Soruları şu günlerde merak konusu olmaya devam ediyor.

2018 Kurban Bayramı ne zaman? 2018 kurbanlık fiyatları - 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün ve son durum merak edilirken, Kurban Bayram tatili için gözler Bakanlar Kurulu kararında. Zira Kurban Bayram tatilinin resmiyete kavuşması için Bakanlar Kurulu’ndan Kurban Bayram tatil süresinin resmi olarak kaç gün olduğu açıklanması gerekir. Ancak bu yıl Kurban Bayram’ın salıya arefenin ise pazartesi gününe denk gelmesi Kurban Bayram tatilinin 9 gün olmasına vesile olacak. Bir yandan Kurban Bayram tatilinin kaç gün olmasını merak eden vatandaş diğeryandan da hangi hayvan kurban kesilir soruları soruluyor. İşte detaylar.

Sığır cinsi büyükbaş hayvanların kurban edilebilmesi için, en az iki kameri yaşlarını bitirmeleri gerekir. İki yaşını bitirdikleri kesin olarak bilinen büyükbaş hayvanların kapak atmamaları kurban olmalarına engel olmaz. Yine kapak attığı halde iki yaşını doldurmamış olurlarsa kurban olarak kesilemezler. Ancak doğumu kesin olarak bilinmeyen büyükbaş hayvanlar için kapak atma, bir ölçü olarak kabul edilebilir.

Kurbanlık hayvan alırken dikkat edilmesi gereken noktalar

1. Etli, canlı olması gerekiyor.

2. Kulağının veya kuyruğunun kopuk olmaması gerekiyor.

3, Gözünün veya memesinin kör olmaması gerekiyor.

4. Çok hasta, zayıf olmaması gerekiyor.

5, Tüylerinin parlak olması gerekiyor.

6, Küçükbaş hayvanlarda, oğlaklar en az 1 yaşında, kuzuların en az 6 aylık ve annesi kadar olması gerekiyor. Koyun ve koçlar zaten kurban edilebiliyor ama yaş şartı koyun ve keçilerde farklılık gösteriyor.

7. Oğlaklar 1 yaşında olması lazım. Erkek kuzular en az 6 aylık olmalı. 1 yaşını doldurmuş olan hayvanlar zaten kurban edilebiliyor.

8. Büyükbaş hayvancılıkta en az 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Tüm hayvanların 2 yaşını doldurması dişlerinden belli oluyor. Ortadaki küçük kuzu dişlerinin düşüp büyük anaç dişlerinin çıkmış olması gerekli.

9. Alt çenelerinde 2 büyük dişin olması gerekiyor. İslami bir ibadet yapıyoruz, bunu düzgün yapmak zorundayız.