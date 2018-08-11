Hangi hayvanlardan kurban kesilir | Hangi hayvanlardan kurban olmaz?

21 Ağustos'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar da pazarlara indi. Pazarlara inen kurbanlıkların fiyatlarını araştıran vatandaşlar alacağı kurbanın hem iyi olmasından hem de fiyatın daha makul olmasını istiyor. Peki hangi hayvanlardan kurban kesilir? Hangi hayvanlar kurbanlık olmaz? Adak hangi hayvanlardan olur? Hangi hayvanlar kurbanlık olur? Kurbanlık hayvanlar kaç yaşında kesilir? Süt veren inek kurbanlık olur mu? kurbanda keçi kesilir mi? soruları sorulmakta.

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar bir çok sorunun cevabını merak ederken,hangi hayvanların kurban olarak kesileceği de araştırılıyor. Peki hangi cins hayvanlar kurban olarak kesilebilir? İşte bu sorunun cevabı

Sığır cinsi büyükbaş hayvanların kurban edilebilmesi için, en az iki kameri yaşlarını bitirmeleri gerekir. İki yaşını bitirdikleri kesin olarak bilinen büyükbaş hayvanların kapak atmamaları kurban olmalarına engel olmaz. Yine kapak attığı halde iki yaşını doldurmamış olurlarsa kurban olarak kesilemezler. Ancak doğumu kesin olarak bilinmeyen büyükbaş hayvanlar için kapak atma, bir ölçü olarak kabul edilebilir.

Kurbanlık hayvan alırken dikkat edilmesi gereken noktalar

1. Etli, canlı olması gerekiyor.

2. Kulağının veya kuyruğunun kopuk olmaması gerekiyor.

3, Gözünün veya memesinin kör olmaması gerekiyor.

4. Çok hasta, zayıf olmaması gerekiyor.

5, Tüylerinin parlak olması gerekiyor.

6, Küçükbaş hayvanlarda, oğlaklar en az 1 yaşında, kuzuların en az 6 aylık ve annesi kadar olması gerekiyor. Koyun ve koçlar zaten kurban edilebiliyor ama yaş şartı koyun ve keçilerde farklılık gösteriyor.

7. Oğlaklar 1 yaşında olması lazım. Erkek kuzular en az 6 aylık olmalı. 1 yaşını doldurmuş olan hayvanlar zaten kurban edilebiliyor.

8. Büyükbaş hayvancılıkta en az 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Tüm hayvanların 2 yaşını doldurması dişlerinden belli oluyor. Ortadaki küçük kuzu dişlerinin düşüp büyük anaç dişlerinin çıkmış olması gerekli.

9. Alt çenelerinde 2 büyük dişin olması gerekiyor. İslami bir ibadet yapıyoruz, bunu düzgün yapmak zorundayız.