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Hangi hayvanlar kaç kişiyle kesilir | Kurbanda hisseye kaç kişi ortak olabilir?

21 Ağustos'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününü idrak edeceğiz. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklar da pazarlarda yerini aldı. Dini görevini yapacak olan vatandaşlar bir yandan kurban fiyatlarını araştırken diğer yanda da, Hangi hayvanlar kaç kişi tarafından kesilir? Kurbanlık deveye kaç kişi girebilir? Deve 9 hisse olur mu? Bir koyun iki kişi kesebilir mi? Kurbanda bir hisseye iki kişi ortak olabilir mi? Sığır kaç yaşında kesilir?Deve kaç yaşında kesilir? Tosunu kaç kişi kesebilir? Koyun kaç yaşında kurban edilir? Deveye kurbanda kaç kişi girebilir? Büyükbaş hayvana kaç hisse katılabilir? soruları sorulmakta.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:19
Hangi hayvanlar kaç kişiyle kesilir | Kurbanda hisseye kaç kişi ortak olabilir?

21 Ağustos'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününü idrak edeceğiz. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklar da pazarlarda yerini aldı. Dini görevini yapacak olan vatandaşlar bir yandan kurban fiyatlarını araştırken diğer yanda da, Hangi hayvanlar kaç kişi tarafından kesilir? Kurbanlık deveye kaç kişi girebilir? Deve 9 hisse olur mu? Bir koyun iki kişi kesebilir mi? Kurbanda bir hisseye iki kişi ortak olabilir mi? Sığır kaç yaşında kesilir?  Deve kaç yaşında kesilir? Tosunu kaç kişi kesebilir? Koyun kaç yaşında kurban edilir? Deveye kurbanda kaç kişi girebilir? Büyükbaş hayvana kaç hisse katılabilir? soruları sorulmakta.

Deve: En az beş senelik olmalıdır. Bir deve yedi kişi adına kurban edilebilir. Güzel olan dişisinin kesilmesidir.

Sığır ve Manda: En az iki senelik olmalıdır. Bunlar da bir kişiden yedi kişiye kadar kurban edilebilir. Güzel olan dişilerinin kesilmesidir.

Koyun ve Keçi: Bir yaşında olmalıdır. Ayrıca bir yaşındakiler kadar gelişmiş altı aylıklar da kurban edilebilir. Koyun ve keçi bir kişi adına kurban edilebilir. Güzel olan erkeğinin, yani koç ve tekenin kesilmesidir. Rasûlullah (s.a.v.): “Kurbanların en iyisi koç, kefenlerin en iyisi hulledir.” buyurmuştur. (Tirmizî, Edahî, 17; İbn Mace, Edahî, 4)

Kurbanlık hayvan alırken dikkat edilmesi gereken noktalar

1. Etli, canlı olması gerekiyor.

2. Kulağının veya kuyruğunun kopuk olmaması gerekiyor.

3, Gözünün veya memesinin kör olmaması gerekiyor.

4. Çok hasta, zayıf olmaması gerekiyor.

5, Tüylerinin parlak olması gerekiyor.

6, Küçükbaş hayvanlarda, oğlaklar en az 1 yaşında, kuzuların en az 6 aylık ve annesi kadar olması gerekiyor. Koyun ve koçlar zaten kurban edilebiliyor ama yaş şartı koyun ve keçilerde farklılık gösteriyor.

7. Oğlaklar 1 yaşında olması lazım. Erkek kuzular en az 6 aylık olmalı. 1 yaşını doldurmuş olan hayvanlar zaten kurban edilebiliyor.

8. Büyükbaş hayvancılıkta en az 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Tüm hayvanların 2 yaşını doldurması dişlerinden belli oluyor. Ortadaki küçük kuzu dişlerinin düşüp büyük anaç dişlerinin çıkmış olması gerekli.

9. Alt çenelerinde 2 büyük dişin olması gerekiyor. İslami bir ibadet yapıyoruz, bunu düzgün yapmak zorundayız.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:19
  1. kurbanlık deveye kac kisi girebilir
  2. deve 9 hisse olurmu
  3. bir koyun iki kişi kesebilir mi
  4. kurbanda bir hisseye iki kişi ortak olabilir mi
  5. sığır kaç yaşında kesilir
  6. deve kaç yaşında kesilir
  7. tosunu kaç kişi kesebilir
  8. deveye kurbanda kaç kişi girebilir

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