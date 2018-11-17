Hangi hastalığa hangi bölüm bakar? Hangi hastalığa hangi doktordan randevu alınır?

Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar da artış gözleniyor. Hastanelerden randevu almak isteyen vatandaşlar ya hastane randevu online sistemi MHRS portalında ya da Alo 182 üzerinden randevularını oluşturmakta. Hastalıklarına göre, randevu almak isteyenler hangi bölümdem randevu alınması gerektiği konusunda sıkıntı yaşamakta. Hangi hastalığa hangi bölüm bakar, Hangi hastalık hangi doktora gitmeli soruları sorulmakta.

Hastalığa yakalanan insanlar çareyi doktora gitmekte bulunur. Doktora gidip hastalığın şifasına aramak isteyen vandaşlar, MHRS online ya da ALO 182 telefonla oturdukları yere en yakın hastaneden randevu alır. Randevu alan vatandaşlar, hangi hastalık için hangi bölüm ve doktordan randevu almak gerekir bilmelidir. Hiç bir insan yoktur ki hastalanmasın ya da hastalandığı zaman hastaneye başvurmasın. Hastaneye gidecek vatandaşlar gideceği hastaneyi ve hangi bölümden randevu alacağını iyi bilmelidir. Farklı alanlarda hizmet veren doktorlardan kafamıza göre randevu alamayız. Hastalığımız ne ise o hastalıkla ilgilenen bölüm ve doktordan randevu almamız lazım ki hastalığımıza doğru teşhis konsun. Hastalanan vatandaşın en çok araştırdığı hangi hastalığa hangi bölüm bakar, kasık fıtık için hangi bölümden randevu alınır, bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar, kalça çıkığı için hangi bölümden randevu alınır, öksürük için hangi bölümden randevu alınır, emar çekimi için hangi bölümden randevu alınır, kemik ağrısı için hangi doktora gidilir, kasık ağrıları, idrar kaçırma, ateşlenme, boğaz ağrıları için hangi bölümden randevu alınmalı soruları randevu alacak hastalar için araştırılan konular arasında yer almakta. Hangi Hastalık için Hangi Doktor ve Randevu Alabileceğiniz hakkında alt kısımda ayrıntıları bulabilirsiniz.

Hangi hastalık için hangi doktordan randevu almak gerekir?

Dahiliye (İç Hastalıkları)

Ağız kuruluğu

Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)

Sık idarara çıkma

Karın ağrısı

Mide ağrısı

Mide eksimesi

Gastrit,

İshal, Kabızlık,

Terleme,

Tansiyon

Kulak Burun Boğaz (KBB)

Boğaz ağrısı,

Burun akıntısı

Nezle

İşitme kaybı

Kulaktan kan gelmesi

Burun eğriliği

Burunda şekil bozukluğu

Burundan kan gelmesi

Horlama,

Kulak iltihabı,

Saman nezlesi, (Yaz aylarında en çok artan hastalık)

Sinüzit,

Tükürük Bezi Hastalıkları

Uçuk,

kulak ağrısına eşlik eden baş dönmesi

Uzun süreli kulak akıntısı

Baş dönmesi

Çene eklem hastalıkları

Kulak çınlaması

Aft

Kalp Damar Cerrahi

Göğüs ağrısı ( buna bağlı sol kolda ağrı)

Kalp,

Damar,

Damar sertliği,

Çarpıntı

Bacak damarlarında siyahlaşma

Ayaklarda morarma

Bacaklarda ağrı

Enfeksiyon Hastalıkları

Grip,

Sarılık,

Göz beyazlarında sararma,idrar renginde koyulaşma,iştahsızlık,bulantı.

Halsizlik,

Yorgunluk

Karın ağrısı ve buna bağlı İshal,

Kabakulak,

Köpek, kedi, vb. hayvanlar tarafından ışırık yada tırmalanma halleri

Büyük dışkıda,Tenya,parazit.

Ayağa yada vucudun herhangi bir yerine paslı metal batması

Öksürük,balgam

Taşıyıcı sarılık

Ateş,terleme (Brucella)

Kene sokması

Ayaklarda / bacaklarda kızarıklık,şişlik,ağrı.

Genel Cerrahi (Hariciye)

Apandisit : ( Karın üst kısmında şiddetli ağrı, Ateş,Kap atışlarının hızlanması)

Memede ağrı

Memede kollara doğru yayılan ağrı

Memede sertlik hissi

Memede ele gelen sertlik

Karın bölgesinde şişlik buna bağlı ağrı

Gangren,

Basur,

Hemoroid,

İnce bağırsak,

Kalın bağırsak,

Karaciğer,

Mide,

Tiroid bezinin az çalışması

Hipertiroidi

Vucudda et beni veya yağ bezesi

Siddetli karın ağrısı

Büyük dışkı ile gelen kan

Dönüşümlü olarak ishal ve kabızlık.

Yağakarşı duyarlılık, bağırsak gazları ve karında doygunluk duygusu

Sağkaburga altında baskı, sağ kürekkemiğine kadaryansıyan sırt ağrıları, sağ omuz bölgesindegerginlikler.

Göbek bölgesinde ağrı ve şişlik

Kasıkta ağrı ve şişlik

Nöroloji

Hafıza kaybı

Unutkanlık

Kol ve bacaklarda uyuşma hissi

Ellerde titreme

Parmak uçlarında uyuşukluk

Vucudun sağ veya sol tarafında uyuşukluk hissi

Baş ağrısı,

Felç,

Baş dönmesi

Kasılma

Bunama

Çift görme

Yüz ağrısı

Dengesizlik

İstemsiz hareketler

Vücutta seyrime

Dermatoloji (Deri Hastalıkları)

Sıksık tekrar eden ağız içi yaraları

Akne,

Bel soğukluğu,

Deri kanseri,

Egzama,

Allerjik deri hastalıkları,

Mantar,

Nasır,

Saç dökülmesi,

Vücudun herhangi bir yerinde renk değişikliği (ala)

Siğil,

Sivilce,

Uçuk,

Kaşıntı

İyileşmeyen yada geç iyileşen deri yaraları

Cilt lekesi

Benler,çiller,doğum lekeleri,

Tırnak bozuklukları,

Ayak,koltuk altı terlemeleri,

Kıl dönmesi,aşırı kıllanma,

Sedef hastalığı,

Zona.

Ortopedi

Vucudun eklem yerlerindeki ağrılar

Nemli havalarda hissedilen eklem ağrıları

Ayak bileği burkulmaları

Bacak Bel Boyun Fıtık Kalça ağrıları

Kas Kemik Kırıklar

Omurga Omuz Romatizma

Siyatik

Topuk dikeni

Bütün eklem ağrıları

Bağ kopmaları

Lif kopmaları

Kas ağrıları

Düşmelere bağlı kol ve bacak ağrıları

Üroloji (Bevliye)

İdrar yaparken yanma hissi

İdrar yolunda akıntı.

Sık idrara çıkma

İdrar yapamama tıkanma

Böbrek taşı,Bel ağrısıyla beraber bulantı olması,

Erken boşalma,

Frengi,

İktidarsızlık,

Kısırlık,

Mesane,

Penis Hastalıkları,

Prostat

Testislerde ağrı

Gece sık sık idrara kalkma

Kanlı idrar yapma (Kanlı işeme)

Torbalarda şişme

Testislerde sertlik,şişme

Sünnet derisinde şişlik,kızarıklık.

Göğüs Cerrahi Hastalıkları

Kaburga kırıkları,

Göğüs ağrısı

Nefes almada güçlük ve nefes alırken hırıltılı ses

Nefes darlığı,

Zatürre,

Pnömoni,

Tüberküloz,

Öksürüğe bağlı ağızdan kan gelmesi

Yoğun kıvamlı bağlam çıkarma

Düşme yada göğse alınan darbe sonucu göğüs ağrısı

Göğüs içerisinde sıvı toplanması

Akciğer Kanseri

Göğüs duvarı şekil bozuklukları

Göğüs içi maligniteler

Akciğer apsesi

Diafragma rahatsızlıkları

Göğüs duvarı tümörleri

Soluk borusu rahatsızlıkları

Psikiyatri

Depresyon,

Gereksiz korkular

Sosyalleşme bozukluğu

Kekemelik

Davranış bozukluğu

Uyku bozukluğu,

Uykusuzluk

Huzursuzluk

Tedirginlik

Anksiyete Bozukluğu,(Kaygı bozukluğu.)

Sosyal fobi,özgül fobi,

Kişilik bozuklukları,

Alkol,madde kullanımı,bağımlılığı,

Öğrenme güçlüğü,

Dikkat eksikliği,Hiperaktivite,

Panik atak,

Şizofreni,

İnsominio (Uyku bozukluğu,)

Davranış bozukluğuna karşı gelen bozukluklar,

Bipolar bozukluk (İki uçlu duygu durum bozukluğu )(Mani depresyon)

Şizoeffektif bozukluk,

Psikiyatrik hastalıklarda tedaviler

Davranış bozukluğu,Karşı gelme bozukluğu,

Mental Retardasyon (Zeka geriliği)

Göz Hastalıkları

Uzağı görme güçlüğü

Yakını görme güçlüğü

Görme netliği bozukluğu

Arpacık, göz rahatsızlığına başlı baş dönmesi

Gözde kızarıklık yanma hissi

Göz kuruluğu

Baş ağrısı ( görme bozukluğuna bağlı)

Ani görme kaybı

Gözde ani ortaya çıkan sinek uçuşmaları

ışık çakmaları,

Gözde çapaklanma,

Göz ağrısı,batma.

Kardiyoloji

Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi

Bu ağrı sol kola ve çeneye doğru yayılır

Ağrı hareket etmekle artar, dinlenirken azalır, fakat geçmez. Ağrı yarım saatten uzun sürer.

Ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme ve mide bulantısı

Nefes darlığı

Endokrinoloji

Tiroid bezinin az çalışması

Hipertiroidi

Gastroenteroloji

Kabızlık

İshal

Kusma

Bulantı

Karın ağrısı

İrritabıl barsak sendromu

Retrosternal yanma hissi (Göğüs ortasında yanma hissi)

Asit reflüsü (Ağza acı su gelmesi)

Safra kesesi ağrısı.

Midede yanma hissi

Midede ekşime hissi

Aşırı geyirme

Aşırı gaz çıkarma

Mide hastalıkları,

Bağırsak hastalıkları,

Karaciğer hastalıkları,

Safra kesesi ve yolları hastalıkları,

Pankreas hastalıkları,

Sarılıklar,

Hepatitler

Fizik Tedavi

Ağrılı eklem sorunları

Bel ve boyun ağrıları

Kol, dirsek, el ve bilek ağrıları (sinir sıkışmaları, tenisçi dirseği, karpal tünel sendromu…)

Elde-ayakta uyuşma.Ayak, ayak bileği ağrıları (hallux valgus, düz tabanlık…)

Eklemlerde kireçlenme,

Dizde kireçlenme.

Disk hernileri (bel-boyun fıtıkları)

Osteoporoz (kemik erimesi/zayıflığı)

Fibromiyalji,

Çeşitli kas hastalıkları,

Kas ağrıları.

Romatoid artrit,

Ankilozan spondilit ,

Romatizmal hastalıklar

Diğer romatizmal hastalıklar (yumuşak doku romatizması; tendinit, eklem ve kas zorlanmaları…)

Felçli hastalar

Nefroloji

Gece sık sık idrara kalkma

El, ayaklarda ve gözlerde şişme

İdrar yapmada bozukluklar

Ağrılı idrar

Uykuda idrarı tutamama

Böbrek iltihapları(Nefrit,Pyelonefrit gibi)

Böbrek yetmezliği(Akut veya kronik)

İdrar yolu enfeksiyonları

Hipertansiyon (Böbrek kaynaklı)

Plastik Cerrahi Bölümü’nün İlgilendiği hastalıklar

Deri kanserleri

İyileşmeyen yaralar

Deri yanıkları

Doğumsal hasarlar

Yanık izleri

Yarık dudak

Yarık damak

Meme büyütme

Meme küçültme

Göz kapağı düşüklüğü

Göz kapağı hasarları

Et benleri;renkli benler

Kulak şekil / bozuklukları

Deri aşıları

Yağ alma

Yağ verme

Burun şekil bozuklukları

Deri gençleştirme (Kimyasal yöntem)

Deri kırışıklıkları için Botoks uygulamaları