Hangi hastalığa hangi bölüm bakar? Hangi hastalığa hangi doktordan randevu alınır?
Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar da artış gözleniyor. Hastanelerden randevu almak isteyen vatandaşlar ya hastane randevu online sistemi MHRS portalında ya da Alo 182 üzerinden randevularını oluşturmakta. Hastalıklarına göre, randevu almak isteyenler hangi bölümdem randevu alınması gerektiği konusunda sıkıntı yaşamakta. Hangi hastalığa hangi bölüm bakar, Hangi hastalık hangi doktora gitmeli soruları sorulmakta.17 Kasım 2018 Cumartesi 15:16
Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar da artış gözleniyor. Hastanelerden randevu almak isteyen vatandaşlar ya hastane randevu online sistemi MHRS portalında ya da Alo 182 üzerinden randevularını oluşturmakta. Hastalıklarına göre, randevu almak isteyenler hangi bölümdem randevu alınması gerektiği konusunda sıkıntı yaşamakta. Hangi hastalığa hangi bölüm bakar, Hangi hastalık hangi doktora gitmeli soruları sorulmakta.
Hastalığa yakalanan insanlar çareyi doktora gitmekte bulunur. Doktora gidip hastalığın şifasına aramak isteyen vandaşlar, MHRS online ya da ALO 182 telefonla oturdukları yere en yakın hastaneden randevu alır. Randevu alan vatandaşlar, hangi hastalık için hangi bölüm ve doktordan randevu almak gerekir bilmelidir. Hiç bir insan yoktur ki hastalanmasın ya da hastalandığı zaman hastaneye başvurmasın. Hastaneye gidecek vatandaşlar gideceği hastaneyi ve hangi bölümden randevu alacağını iyi bilmelidir. Farklı alanlarda hizmet veren doktorlardan kafamıza göre randevu alamayız. Hastalığımız ne ise o hastalıkla ilgilenen bölüm ve doktordan randevu almamız lazım ki hastalığımıza doğru teşhis konsun. Hastalanan vatandaşın en çok araştırdığı hangi hastalığa hangi bölüm bakar, kasık fıtık için hangi bölümden randevu alınır, bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar, kalça çıkığı için hangi bölümden randevu alınır, öksürük için hangi bölümden randevu alınır, emar çekimi için hangi bölümden randevu alınır, kemik ağrısı için hangi doktora gidilir, kasık ağrıları, idrar kaçırma, ateşlenme, boğaz ağrıları için hangi bölümden randevu alınmalı soruları randevu alacak hastalar için araştırılan konular arasında yer almakta. Hangi Hastalık için Hangi Doktor ve Randevu Alabileceğiniz hakkında alt kısımda ayrıntıları bulabilirsiniz.
Hangi hastalık için hangi doktordan randevu almak gerekir?
Dahiliye (İç Hastalıkları)
Ağız kuruluğu
Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)
Sık idarara çıkma
Karın ağrısı
Mide ağrısı
Mide eksimesi
Gastrit,
İshal, Kabızlık,
Terleme,
Tansiyon
Kulak Burun Boğaz (KBB)
Boğaz ağrısı,
Burun akıntısı
Nezle
İşitme kaybı
Kulaktan kan gelmesi
Burun eğriliği
Burunda şekil bozukluğu
Burundan kan gelmesi
Horlama,
Kulak iltihabı,
Saman nezlesi, (Yaz aylarında en çok artan hastalık)
Sinüzit,
Tükürük Bezi Hastalıkları
Uçuk,
kulak ağrısına eşlik eden baş dönmesi
Uzun süreli kulak akıntısı
Baş dönmesi
Çene eklem hastalıkları
Kulak çınlaması
Aft
Kalp Damar Cerrahi
Göğüs ağrısı ( buna bağlı sol kolda ağrı)
Kalp,
Damar,
Damar sertliği,
Çarpıntı
Bacak damarlarında siyahlaşma
Ayaklarda morarma
Bacaklarda ağrı
Enfeksiyon Hastalıkları
Grip,
Sarılık,
Göz beyazlarında sararma,idrar renginde koyulaşma,iştahsızlık,bulantı.
Halsizlik,
Yorgunluk
Karın ağrısı ve buna bağlı İshal,
Kabakulak,
Köpek, kedi, vb. hayvanlar tarafından ışırık yada tırmalanma halleri
Büyük dışkıda,Tenya,parazit.
Ayağa yada vucudun herhangi bir yerine paslı metal batması
Öksürük,balgam
Taşıyıcı sarılık
Ateş,terleme (Brucella)
Kene sokması
Ayaklarda / bacaklarda kızarıklık,şişlik,ağrı.
Genel Cerrahi (Hariciye)
Apandisit : ( Karın üst kısmında şiddetli ağrı, Ateş,Kap atışlarının hızlanması)
Memede ağrı
Memede kollara doğru yayılan ağrı
Memede sertlik hissi
Memede ele gelen sertlik
Karın bölgesinde şişlik buna bağlı ağrı
Gangren,
Basur,
Hemoroid,
İnce bağırsak,
Kalın bağırsak,
Karaciğer,
Mide,
Tiroid bezinin az çalışması
Hipertiroidi
Vucudda et beni veya yağ bezesi
Siddetli karın ağrısı
Büyük dışkı ile gelen kan
Dönüşümlü olarak ishal ve kabızlık.
Yağakarşı duyarlılık, bağırsak gazları ve karında doygunluk duygusu
Sağkaburga altında baskı, sağ kürekkemiğine kadaryansıyan sırt ağrıları, sağ omuz bölgesindegerginlikler.
Göbek bölgesinde ağrı ve şişlik
Kasıkta ağrı ve şişlik
Nöroloji
Hafıza kaybı
Unutkanlık
Kol ve bacaklarda uyuşma hissi
Ellerde titreme
Parmak uçlarında uyuşukluk
Vucudun sağ veya sol tarafında uyuşukluk hissi
Baş ağrısı,
Felç,
Baş dönmesi
Kasılma
Bunama
Çift görme
Yüz ağrısı
Dengesizlik
İstemsiz hareketler
Vücutta seyrime
Dermatoloji (Deri Hastalıkları)
Sıksık tekrar eden ağız içi yaraları
Akne,
Bel soğukluğu,
Deri kanseri,
Egzama,
Allerjik deri hastalıkları,
Mantar,
Nasır,
Saç dökülmesi,
Vücudun herhangi bir yerinde renk değişikliği (ala)
Siğil,
Sivilce,
Uçuk,
Kaşıntı
İyileşmeyen yada geç iyileşen deri yaraları
Cilt lekesi
Benler,çiller,doğum lekeleri,
Tırnak bozuklukları,
Ayak,koltuk altı terlemeleri,
Kıl dönmesi,aşırı kıllanma,
Sedef hastalığı,
Zona.
Ortopedi
Vucudun eklem yerlerindeki ağrılar
Nemli havalarda hissedilen eklem ağrıları
Ayak bileği burkulmaları
Bacak Bel Boyun Fıtık Kalça ağrıları
Kas Kemik Kırıklar
Omurga Omuz Romatizma
Siyatik
Topuk dikeni
Bütün eklem ağrıları
Bağ kopmaları
Lif kopmaları
Kas ağrıları
Düşmelere bağlı kol ve bacak ağrıları
Üroloji (Bevliye)
İdrar yaparken yanma hissi
İdrar yolunda akıntı.
Sık idrara çıkma
İdrar yapamama tıkanma
Böbrek taşı,Bel ağrısıyla beraber bulantı olması,
Erken boşalma,
Frengi,
İktidarsızlık,
Kısırlık,
Mesane,
Penis Hastalıkları,
Prostat
Testislerde ağrı
Gece sık sık idrara kalkma
Kanlı idrar yapma (Kanlı işeme)
Torbalarda şişme
Testislerde sertlik,şişme
Sünnet derisinde şişlik,kızarıklık.
Göğüs Cerrahi Hastalıkları
Kaburga kırıkları,
Göğüs ağrısı
Nefes almada güçlük ve nefes alırken hırıltılı ses
Nefes darlığı,
Zatürre,
Pnömoni,
Tüberküloz,
Öksürüğe bağlı ağızdan kan gelmesi
Yoğun kıvamlı bağlam çıkarma
Düşme yada göğse alınan darbe sonucu göğüs ağrısı
Göğüs içerisinde sıvı toplanması
Akciğer Kanseri
Göğüs duvarı şekil bozuklukları
Göğüs içi maligniteler
Akciğer apsesi
Diafragma rahatsızlıkları
Göğüs duvarı tümörleri
Soluk borusu rahatsızlıkları
Psikiyatri
Depresyon,
Gereksiz korkular
Sosyalleşme bozukluğu
Kekemelik
Davranış bozukluğu
Uyku bozukluğu,
Uykusuzluk
Huzursuzluk
Tedirginlik
Anksiyete Bozukluğu,(Kaygı bozukluğu.)
Sosyal fobi,özgül fobi,
Kişilik bozuklukları,
Alkol,madde kullanımı,bağımlılığı,
Öğrenme güçlüğü,
Dikkat eksikliği,Hiperaktivite,
Panik atak,
Şizofreni,
İnsominio (Uyku bozukluğu,)
Davranış bozukluğuna karşı gelen bozukluklar,
Bipolar bozukluk (İki uçlu duygu durum bozukluğu )(Mani depresyon)
Şizoeffektif bozukluk,
Psikiyatrik hastalıklarda tedaviler
Davranış bozukluğu,Karşı gelme bozukluğu,
Mental Retardasyon (Zeka geriliği)
Göz Hastalıkları
Uzağı görme güçlüğü
Yakını görme güçlüğü
Görme netliği bozukluğu
Arpacık, göz rahatsızlığına başlı baş dönmesi
Gözde kızarıklık yanma hissi
Göz kuruluğu
Baş ağrısı ( görme bozukluğuna bağlı)
Ani görme kaybı
Gözde ani ortaya çıkan sinek uçuşmaları
ışık çakmaları,
Gözde çapaklanma,
Göz ağrısı,batma.
Kardiyoloji
Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi
Bu ağrı sol kola ve çeneye doğru yayılır
Ağrı hareket etmekle artar, dinlenirken azalır, fakat geçmez. Ağrı yarım saatten uzun sürer.
Ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme ve mide bulantısı
Nefes darlığı
Endokrinoloji
Tiroid bezinin az çalışması
Hipertiroidi
Gastroenteroloji
Kabızlık
İshal
Kusma
Bulantı
Karın ağrısı
İrritabıl barsak sendromu
Retrosternal yanma hissi (Göğüs ortasında yanma hissi)
Asit reflüsü (Ağza acı su gelmesi)
Safra kesesi ağrısı.
Midede yanma hissi
Midede ekşime hissi
Aşırı geyirme
Aşırı gaz çıkarma
Mide hastalıkları,
Bağırsak hastalıkları,
Karaciğer hastalıkları,
Safra kesesi ve yolları hastalıkları,
Pankreas hastalıkları,
Sarılıklar,
Hepatitler
Fizik Tedavi
Ağrılı eklem sorunları
Bel ve boyun ağrıları
Kol, dirsek, el ve bilek ağrıları (sinir sıkışmaları, tenisçi dirseği, karpal tünel sendromu…)
Elde-ayakta uyuşma.Ayak, ayak bileği ağrıları (hallux valgus, düz tabanlık…)
Eklemlerde kireçlenme,
Dizde kireçlenme.
Disk hernileri (bel-boyun fıtıkları)
Osteoporoz (kemik erimesi/zayıflığı)
Fibromiyalji,
Çeşitli kas hastalıkları,
Kas ağrıları.
Romatoid artrit,
Ankilozan spondilit ,
Romatizmal hastalıklar
Diğer romatizmal hastalıklar (yumuşak doku romatizması; tendinit, eklem ve kas zorlanmaları…)
Felçli hastalar
Nefroloji
Gece sık sık idrara kalkma
El, ayaklarda ve gözlerde şişme
İdrar yapmada bozukluklar
Ağrılı idrar
Uykuda idrarı tutamama
Böbrek iltihapları(Nefrit,Pyelonefrit gibi)
Böbrek yetmezliği(Akut veya kronik)
İdrar yolu enfeksiyonları
Hipertansiyon (Böbrek kaynaklı)
Plastik Cerrahi Bölümü’nün İlgilendiği hastalıklar
Deri kanserleri
İyileşmeyen yaralar
Deri yanıkları
Doğumsal hasarlar
Yanık izleri
Yarık dudak
Yarık damak
Meme büyütme
Meme küçültme
Göz kapağı düşüklüğü
Göz kapağı hasarları
Et benleri;renkli benler
Kulak şekil / bozuklukları
Deri aşıları
Yağ alma
Yağ verme
Burun şekil bozuklukları
Deri gençleştirme (Kimyasal yöntem)
Deri kırışıklıkları için Botoks uygulamaları
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