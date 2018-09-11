Malül aylığı kimler alır aylık bağlanmasının koşulları nelerdir? Hangi hastalar malül aylığı alır?

Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK eski ismiyle SSK, hastalığı nedeniyle çalışamaz durumda olan vatandaşlara hastalığı nispetinde malül aylığı ödeniyor. Malül aylığı bağlanması için bir takım şartların oluşması gerekmektedir. Peki malül aylığı almak için nereye başvurmak gerekir? Malül aylığı kimler alır? Aylık bağlanmasının koşulları nelerdir? İşte malül aylığı ile ilgili detaylar…

SGK kanser hastalığı başta olmak üzere, kemik iliği nakli yapanlar, diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği olanlar ve bakıma muhtaç derecede ağır hastalara da malül aylığına bağlanıyor. Peki Malül aylığına bağlanma şartı nedir? Malül aylığı almak için kaç gün prim olması lazım? Malül aylığı ne kadar süreyle veriliyor?

Kanser hastalıklarında, tanı konulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmak koşuluyla 18 ay süreyle malüliyet aylığı bağlanıyor. Bazı hastalıklarla ilgili tanı konulduğunda ise 12 ya da 24 ay aylık bağlanabiliyor. Kemik iliği nakli yapılanlar 12 ay, kan kanseri tedavisi görenler ve verem hastaları 24 ay malül aylığı alabiliyor. Kemik iliği dışındaki diğer tüm organ nakli olanlar ile diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği olanlar da malül aylığı bağlatabiliyor. 12 ay ile 24 ayın sonunda, sağlık kurulu raporu alarak çalışma gücünde yüzde 60 ve üzeri oranda kayıp olduğunu belgeleyenlerin malûliyet aylığı devam ediyor.

Kanser veya diğer ağır hastalık teşhisi konulanlara geçici malül aylığı bağlanabilmesi için en az 10 yıl sigortalı olma ve 1800 gün prim ödeme koşulu aranıyor. Geçici malûl aylığının kalıcı hale getirilebilmesi için hastalık dolayısıyla çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu gerekiyor. Başkasının bakımına muhtaç derecede durumu ağır olan hastalarda on yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor. Ancak, en az 1800 gün prim ödemeleri isteniyor. Bağ-Kur’luların malül aylığı bağlatabilmesi için SGK'ya prim borcu bulunmaması gerekiyor.

Malûliyet aylığı bağlanmasını gerektiren hastalıklar şöyle:

Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)