Hangi burç hangi sporu yapmalı? Burcunuza göre egzersiz önerileri

Burçlar kişinin karakteristik özellerine işaret ettiği gibi son zamanlarda burçlarla kişinin biyolojisi arasında da bir ilişki kurulmaktadır. Uzmanlar burç özelliklerine göre kişinin beslenmesini düzenlemesinin ve burca göre egzersizler yapmasının daha sağlıklı olabileceğinin üzerinde duruyor. Peki hangi burç nasıl egzersiz yapmalı? İşte burca göre egzersiz önerileri yazımızda...

Koç

Kendinizi güçlü hissetmenizi sağlarken aynı zamanda odaklanıp eğlenmenize yardımcı olacak yoğun bir antremana ihtiyacınız var: Kickboks! Kickboks, kas geliştirmenin harika bir yoludur ve kendinizi güçlü hissetmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda gün içinde yaşadığınız öfke ya da stresi geride bırakmak için de mükemmel bir seçenek.

Boğa

Boğa burçları spor yaparken odaklanmakta güçlük çekebilir, kolaylıkla motive olamayabilirler. Krav Maga gibi hem savunma sanatını ve eğlenceyi bir arada sunan egzersizler sizin için idealdir. Bu tip egzersizler kendinizi doğru teknikle savunmayı öğretirken aynı zamanda bolca kalori yakmanıza da yardımcı olur.

İkizler

İkizlerin dikkatlerini sürdürebilecekleri yüksek yoğunluklu bir şeye ihtiyaçları vardır. Fakat aynı zamanda az miktarda enerji harcamaya da önem verdiğiniz için sık sık ara vermenize izin veren bir egzersiz olmalıdır. Bu değişken enerji, bir hava burcu olmaktan gelir. Bu durumda size önerimiz Crossfit antremanı yapmanız. Genelde grup halinde yapılan crossfitte takım arkadaşlarınız sizi motive ederken, set şeklindeki antremanlar ise rahatlıkla ara vermenizi sağlar.

Yengeç

Yoga, Yengeçler için mükemmel bir egzersiz rutinidir. Sizler, kendinizi yeniden yaratma ve iç huzurunuzu bulma fikrinden çok hoşlanırsınız.Bu egzersiz sakinleşmenize, gerçek dünyadan bir süreliğine uzaklaşmanıza ve zindeliğiniz üzerinde çalışmanıza izin verecektir. Yoga sizin için bir sınıfa gitmek veya sadece yatak odanızdaki bir YouTube videosunu izlemek olsun, kendiniz için biraz zaman ayırmak anlamına gelir; bu esnada nefes almak ve huzur bulmaktan başka bir şey düşünmek zorunda değilsiniz!

Aslan

Aslanlar, sizin eğlenceli ve enerjik kişiliğiniz tam zumbaya göre! Zumba, dans deneyiminiz olmasa bile takip etmesi oldukça kolay olan eğlenceli bir kardiyo dans programıdır. Müzik eşliğinde dans edip, squad ve jumping jack gibi temel alıştırmaları yapabildiğiniz sürece hızla fitleşeceksiniz. Bu, arkadaşlarla eğlenmek ve aynı anda sıkılaşmak için harika bir fırsat.

Başak

Başaklar olarak siz yaşamınızda belli bir düzen ve yapı olmasından güç alıyorsunuz. Sizin için bu noktada Barre Fitness çok uygun bir egzersiz olacaktır. Barre Fitness genel egzersiz adımlarıyla baleyi harmanlayan bir rutindir. Dersler genellikle spor salonlarında veya stüdyolarda verilir ve geleneksel bale bariyerleri kullanılır. Bu egzersizi evde, internetten bulabileceğiniz aracılığıyla da yapabilirsiniz. Bale barre yerine bir sandalye kullanabilirsiniz. Bu, hareketlerinize zarafet ve kontrolü aşılarken kas oluşturmanın harika bir yoludur.

Terazi

Takım sporları veya aktiviteleri, astrolojinin sosyal kelebekleri olan Teraziler için mükemmeldir. Arkadaşlarınızla beraber olabileceğiniz takım sporları tam size göre. Bu şekilde her zaman yoğun olan programınızda arkadaşlarınızla vakit geçirmek için zaman bulmuş olacak hem de egzersizinizi tamamlamış olacaksınız.

Akrep

Burcunuzun sembolü bir akrep olmasına rağmen, astrolojide su burcu olarak kabul görürsünüz. Bu da suda çok fazla şifa ve huzur bulabilirsiniz anlamına geliyor. O halde Akrepler için en doğru egzersiz yüzmek diyebiliriz. Yüzmek diğer egzersizlerin çoğundan farklıdır. Eğlencelidir ama gerçekten efor sarf ettiğiniz takdirde oldukça zorlu bir egzersizdir. Kas oluşturmak, hızlı bir şekilde sıkılaşmak için harikadır ve kendinizle zaman geçirmenizin çok huzurlu bir yolu olabilir.

Yay

Yayların seyahat etmeyi, yeni şeyler görmeyi sevdiği ve bağımsız oldukları bilinir. Bu durumda koşmak sizin sağlıklı kalmanızı ve aynı zamanda seyahat ederek yeni şeyler görmenizi sağlamak için harika bir egzersizdir. Ateş grubunda yer alan Yaylar için koşmak aynı zamanda enerjilerinin bir kısmını atmanın harika bir seçeneğidir.

Oğlak

Oğlaklar, programlarında ne kadar ilerlediklerini izleyebilecekleri bir spor salonunda egzersiz yapmaktan hoşlanırlar. Spor salonları, performansınızın sonuçlarını görebilmenizi, eğitmenler aracılığıyla gelişiminizi takip edebilmenizi, şekil almanızda yardımcı olabilecek makineler, ağırlıklar ve diğer ekipmanları sunar. Ayrıca bir spor salonunda egzersiz kesinlikle size antrenmanlarında ihtiyaç duyduğunuz kontrolü ve güvenilirliği sağlar.

Kova

Eğer Kova burcuysanız kendiniz ile rekabet edebileceğiniz, yüzme veya koşma gibi bireysel sporları denemelisiniz. Astrolojideki en bağımsız burçlardan biridir Kova. Yalnız zaman geçirmeyi seversiniz. Genellikle takım sporlarındaki rekabetten hoşlanmazsınız. Bu yüzden bireysel sporların çoğu, sizin gelişmeniz için daha özgür bir ortam sağlayacaktır.

Balık

Açık havada yürüyüş yapmak size en iyi gelen şeydir desek yeridir. Bu ister ormanda uzun, zor bir tırmanış olsun ister mahallenizde rahat bir yürüyüş… Balıklar kafalarında çok fazla zaman geçirebilir, bu nedenle dışarıya çıkmak ve doğa ile yeniden bağlantı kurmak iç huzurunuzu arttırmaya ve düşüncelerinizi toparlamaya yardımcı olabilir. Zihin sağlığının yanı sıra zindeliği de artıracaktır.