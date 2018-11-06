Bakanlar yerel seçimde aday gösterilecek mi? Hangi bakan belediye başkan adayı olacak 2019?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü bu kez yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti ile MHP yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını açıklamasıyla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AK Parti'nin büyükşehirlerde kimi aday göstereceği merak edilen konular arasında. AK Parti, seçimlerde büyükşehirlerde bazı bakanları aday göstereceği iddia ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanların aday gösterilip gösterilmeyeceği konusunda açıklama yaptı. Peki bakanlar yerel seçim 2019'da aday gösterilecek mi?

AK Parti, 31 Mart 2019 yerel seçim takvimini netleştirdi. Buna göre, AK Parti listesinde belediye başkan aday adayı olmak isteyenler 5-12 Kasım tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. AK Parti, mevcut belediye başkanlarının adaylık başvurusunda bulunmasını istemedi. Zira aday gösterilecek başkanlar yeniden belirlenip parti aday gösterecek. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AK Parti'nin büyükşehirlerde kimi aday göstereceği en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Kabinedeki mevcut bakanların da yerel seçim 2019'da aday gösterileceği iddiaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanların adaylıkları konusunda son dakika açıklamasında bulundu.

Bakanlar aday olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin 2019 yerel seçimlerde bakanların aday gösterilip gösterilmeyeceğiyle ilgili soruya "Darda zorda kaldık mı neden olmasın." cevabını vererek yerel seçimlerde kabinedeki bazı bakanların aday olabileceğini ima etti.

Hangi bakanlar aday gösterilecek?

31 Mart yerel seçimlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara'dan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un İstanbul'dan aday gösterileceği iddia edilmişti.