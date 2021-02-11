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Korona Virüs Hangi aşı daha etkili? Çin aşısı mı? Alman aşısı mı?
Korona Virüs

Hangi aşı daha etkili? Çin aşısı mı? Alman aşısı mı?

Dünyada 100 binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs salgını için önlemler alınmaktayken iki ülkeden aşı müjdesi gelmişti. Peki, hangi aşı daha etkili, Çin aşısı mı yoksa Alman aşısı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 15:44:00 -
Hangi aşı daha etkili? Çin aşısı mı? Alman aşısı mı?

Koronavirüs salgını, sırasında tüm dünyada büyük zararlar görülürken özellikle yaşanan can kayıplarını önlemek amacıyla ülkeler çözümü kısıtlama yaparak ölümleri azaltmaya çalışmıştı. Ama koronavirüs salgınına kısıtlamalar yeterli gelmemişti. Çin ve Almanya korovirüs için aşı geliştirdiklerini tüm dünyayla paylaştı. Bu gelişmelerden sonra insanlar tarafından hangi aşının daha etkili olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte “Hangi aşı daha etkili, Çin aşısı mı yoksa Alman aşısı mı?” sorularının cevabı…

Hangi aşı daha güvenli?

Bilim, koronavirüs salgınına aşı ile çare bulmak için adeta seferber oldu. Şu ana kadar üretilen aşılardan ikisi öne çıktı. Bunlardan ilki Çin aşısı, diğeri ise Almanya’da bulunan Türk bilim insanlarının öncülük ettiği BionTech ve Pfizer aşısı. Uzmanlara göre, geleneksel yöntemle üretilen Çin aşısı daha güvenli zira Alman-ABD ortaklığında üretilen aşı mRNA teknolojisi ile üretiliyor. Bu dünyada oldukça yeni bir teknoloji ve ilerleyen dönemde ne gibi olumsuz sonuçlar vereceği bilinmiyor.
Koronavirüs aşısı hakkında Sağlık bakanı Fahrettin Koca, bir gazetede “Aşıda iki husus önemlidir: İlki güvenirlilik... İkincisi etkinlik:


“Güvenirlilik, etkinlikten de önde gelir. İnaktif aşıların yöntemi klasik yöntemdir. Tecrübe edilmiştir. Uzun vadeli sonuçları bilinmektedir. Dolayısıyla güvenilirdir. Yeni teknolojiyle üretilen aşıların yöntemi ise ilk kez kullanılıyor. Kısa dönem başarılı. Uzun vadeli sonuçlarına yönelik net ifadelerde bulunamıyoruz”. Diye açıklamada bulundu.

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