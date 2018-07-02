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Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?

MTV olarak bilinen Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son dakika gelişmesi. MTV 2. Taksit ödemeleri 1 Temmuz itibariyle başladı 31 Temmuz tarihinde ise ikinci taksit ödemesi sona erecek. Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:00
Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?

MTV olarak bilinen Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son dakika gelişmesi. MTV 2. Taksit ödemeleri 1 Temmuz itibariyle başladı 31 Temmuz tarihinde ise ikinci taksit ödemesi sona erecek. Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?

Araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.

1300 CC VE ALTI ARAÇLAR

MTV, borç ödeme, vergi, otomotiv

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler:

 2018'deki vergi tutarı: 743 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler:

Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak. (Ödenecek vergi tutarları 1-3 yaş arası araçları kapsıyor)

1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR

MTV, borç ödeme, vergi, otomotiv

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler:  2018'deki vergi: 1294 TL 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

1601-1800 CC ARASI ARAÇLAR

MTV, borç ödeme, vergi, otomotiv

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler:

2018'deki vergi: 2 bin 284 TL 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira.

1801-2000 CC ARASI ARAÇLAR

MTV, borç ödeme, vergi, otomotiv

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 3 bin 598 TL 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira.

2001-2500 CC ARASI ARAÇLAR

MTV, borç ödeme, vergi, otomotiv

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 5 bin 396 TL 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

4000 CC VE ÜSTÜ ARAÇLAR

MTV, borç ödeme, vergi, otomotiv

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 29 bin 483 TL 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:00
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YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn28025 sa önce
    Neden sistemi olduğundan daha karmaşık hale getiriyorlar? Ayrıca vergilendirme sistemi devletin vatandaşa hizmetin devamlılığı içinvede cuzi miktarda olması gerekirken aksine hizmetten çok halka zulüm ve halkı soyma aracı olarak kullanılıyor.
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